Wyjątkowa marka jest przeznaczona dla aktywnych ludzi i angażuje się w wyjątkowe dyscypliny sportowe. Land Rover został oficjalnym partnerem Mistrzostw Polski w kitesurfingu i wingfoilu, a także wspierał jeździeckie zawody Warsaw Jumping 2021. Golf pasuje do takiego zestawu idealnie.

Brytyjczycy na motoryzacyjnej mapie świata zajmują szczególne miejsce. To samochody dla ludzi z pasją, otwartych na świat, którzy uwielbiają szukać wyzwań, odkrywać nowe miejsca i stale poszerzać horyzonty.

Land Rover to przecież synonim wolności. Samochody potrafiące zabrać swojego kierowcę wszędzie, gdzie zapragnie. Są też na tyle uniwersalne, że na pokład można zapakować wszystko, co podczas takiej wyprawy potrzebne. Najbliższe osoby albo sprzęt. Każdy Land Rover i Range Rover to nie tylko możliwości terenowe, to także wzorowa praktyczność i przestronność. No i luksus oraz brytyjski styl.

Dlatego Range Rover Velar to naturalny wybór dla mistrza w tej prestiżowej dyscyplinie. Adrian Meronk reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich, wygrał turniej Irish Open, spotyka się na polu z gwiazdami, na czele z Tigerem Woodsem.

Zobacz wideo Motospacer z Adrianem Meronkiem. Mistrz golfa jeździ Range Roverem

Range Rover Velar dotrze na każde pole golfowe

Umówiliśmy się z Adrianem po to, aby zdradził nam szczegóły golfa, który wciąż jest w Polsce egzotycznym sportem. Mistrz zabrał nas swoim Range Roverem na swoje ulubione pole golfowe. Po drodze dowiedzieliśmy się, że to wcale nie jest taki drogi sport, za to wymaga więcej wysiłku, niż się wydaje amatorom.

Range Rover Velar nadaje się znakomicie dla zawodnika startującego w tej dyscyplinie. Zapewnia wysoki komfort jazdy na asfalcie i w terenie, który jest naturalnym środowiskiem golfisty, a w pojemnym bagażniku zmieści się kilka toreb z cennymi kijami.

Obejrzyjcie poniższe wideo, a dowiecie się z pierwszej ręki jak przebiegało spotkanie Adriana Meronka z legendą golfa — Tigerem Woodsem — oraz jak wygląda jego typowy dzień pracy.

Motospacer z Adrianem Meronkiem i Range Roverem Velarem fot. Moto.pl

