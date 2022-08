Skoda Vision 7S ma obrotowy ekran, a jej zasięg to ponad 600 km

Skoda Vision 7S to coś zupełnie nowego. Samochód na razie jest tylko pojazdem studyjnym, prezentującym kierunek, w jakim zmierza Skoda. Za śmiałe linie samochodu odpowiada Oliver Stefani, który jest szefem oddziału Skoda Design. Nowy język projektowania marki jest dostrzegalny niemal w każdym fragmencie pojazdu. Co ciekawe, Vision 7S to jednocześnie także pierwsza Skoda z matowym kolorem nadwozia Explorer Green.

Tech-Deck Face

Patrząc na pas przedni określany przez Skodę nazwą Tech-Deck Face, widać znacznie szerszą i bardziej płaską ramkę grilla. Pod przyciemnionym szkłem ukryte zostały czujniki. Przednie reflektory, które przesunięto daleko do krawędzi pojazdu, rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Umieszczony nad nimi ostro zarysowany pas świateł do jazdy dziennej rozciąga się na boki przypominając skrzydła i rozszerzając wiązkę świetlną. Reflektory swoim ustawieniem tworzą kształt litery T.

Skoda Vision 7S - przód pojazdu Tech-Deck Face Fot. Piotr Mokwiński

Maska samochodu o ostrych konturach nawiązuje do charakterystycznych dla Skody kształtów. Na firmowym "nosku" zamiast okrągłego logotypu pojawił się napis "SKODA", który może zostać podświetlony, a jego uzupełnieniem jest pasek oświetlenia ambiente przeciągnięty tuż pod krawędzią maski po całej szerokości przodu.

Efektowny przedni zderzak ma siedem pionowo ułożonych wlotów powietrza (swoją drogą, ciekawe jak do tego pomysłu odniosą się przedstawiciele marki Jeep, której znakiem firmowym jest właśnie siedem żeber grilla), z których środkowy posiada przyciągającą wzrok pomarańczową wstawkę. Detal ten jest rozkładanym hakiem holowniczym (taki sam zabieg zastosowano z tyłu). Wpadające przez szczeliny powietrze kierowane jest do hamulców i układów chłodzenia. W dolnej części zderzaka znajduje się aluminiowa osłona przeciwnajazdowa.

Światła tylne LED również układają się w kształt litery "T". Ten akcent stylistyczny powtarza się jeszcze na elektronicznych lusterkach zewnętrznych, a także na klamkach drzwi wyposażonych w czujniki, które pionowo zagłębiono w nadwoziu. Widok z boku prezentuje łagodnie opadającą linię dachu, zakończoną wyrazistym spojlerem. Aerodynamicznie zaprojektowane obręcze kół mają średnicę 22 cali. Potężny panoramiczny szklany dach wypełnia wnętrze światłem.

W pełni elektryczna Skoda Vision 7S Fot. Piotr Mokwiński

Wielka 7-osobowa kabina

Długa kabina pasażerska kryje obszerną przestrzeń wewnętrzną pozwalającą przewieźć siedem osób. Drzwi otwierane przeciwstawnie pozwalają wygodnie zająć miejsca we wszystkich trzech rzędach siedzeń. Występują dwie konfiguracje wnętrza – w trybie jazdy oraz w trybie relaksu. W drugim trybie fotele automatycznie zmieniają swoją pozycję na bardziej komfortową. Nowością jest innowacyjny fotelik dziecięcy, który może być zamontowany przed drugim rzędem siedzeń na konsoli środkowej, tyłem do kierunku jazdy.

Otoczenie zostało wykonane z trwałych materiałów, pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Podłogę wykonano z opon pochodzących z recyklingu. Tkaniny są w 100-procentach wytworzone z recyklingowanej przędzy poliestrowej. Dopełnieniem wystroju wnętrza są wyjątkowe ozdobne przeszycia w kształcie litery X, które podkreślają charakter wielozadaniowego SUV-a. Wiele obszarów pojazdu podkreślono oświetleniem nastrojowym.

Duży obrotowy ekran

Zupełną nowością jest umieszczony centralnie w konsoli wolnostojący ekran 14,6". W trybie jazdy ekran został ustawiony w orientacji pionowej, a trybie relaksu przekręca się do pozycji poziomej. Struktura menu pojazdu i funkcje infotainment zostały uproszczone. Elementy sterujące na centralnym ekranie dotykowym, a także przyciski dotykowe do ważnych lub często używanych funkcji, obsługuje się w intuicyjny sposób. Jak mówią przedstawiciele marki Skoda, duży nacisk położono na optymalizację użyteczności. Górna, zaokrąglona linia zestawu cyfrowych wskaźników o przekątnej 8,8" rozciąga się aż do paneli drzwiowych. Z kierownicą zintegrowane są haptyczne elementy sterujące.

Niewiele wiemy na temat napędu. Oszczędne w tym zakresie informacje głoszą jedynie, że dzięki akumulatorowi o pojemności 89 kWh, auto może pochwalić się zasięgiem ponad 600 kilometrów w cyklu WLTP. Ładowanie może odbywać się z mocą nawet 200 kW. Zainstalowany w kabinie przed centralnym ekranem kryształ, zmienia kolory i wskazuje stan naładowania akumulatora.

Skoda Vision 7S w rzeczywistości prezentuje się obłędnie. Imponuje magią kolorów, masą cyfrowych rozwiązań i komfortowymi fotelami. Wersja produkcyjna ma pojawić się w 2026 roku.

W pełni elektryczna Skoda Vision 7S Fot. Piotr Mokwiński