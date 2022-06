Kolejny rozdział historii Skody. Po Fabii Rally2 evo debiutuje Fabia RS Rally2

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Skoda lubi sporty motorowe. Daje sobie całkiem nieźle w nich radę. Ich Fabia Rally2 evo była udanym modelem, więc nic dziwnego, że czeska marka idzie za ciosem i rozwija tę koncepcję. Właśnie zadebiutował następca evo, który nazywa się RS Rally2.

ŠKODA Motorsport zastosowała w nowym modelu FABIA RS Rally2 wiele komponentów zoptymalizowanych do użytku w rajdach. Specjalny układ hamulcowy i wyważone podwozie mają zapewnić cenne ułamki sekundy na oesie. Klatka bezpieczeństwa, składająca się z 35,8 metra stalowych rur i specjalnie zabezpieczony zbiornik paliwa, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na pokładzie. Ponadto elektronika i sterowanie odpowiadają adekwatnie na wymagania kierowcy i pilota podczas rajdu.

W RS Rally2 Skoda opracowała nowy silnik i napęd. Pod maską znalazła się turbodoładowana jednostka o pojemności 1.6 L, która bazuje na silniku 2.0 TSI z serii EA888 i wytwarza około 289 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 430 Nm i jest rozdzielany na wszystkie cztery koła za pośrednictwem 5-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów i dwóch mechanizmów różnicowych.

Co się tyczy wyglądu, to rajdowa Skoda czerpie z rozwiązań aerodynamicznych drogowej, czwartej generacji Fabii. Do tego stworzono dodatkowy specjalny pakiet aerodynamiczny. Wszystko to powoduje, że nowa Fabia RS Rally2 generuje prawie dwukrotnie większą siłę docisku niż jej poprzedniczka. Co więcej, lakier Mamba Green nawiązuje do sportowych modeli serii RS – Octavia RS i ENYAQ COUPÉ RS iV.

Wewnątrz, do ochrony kierowcy i pilota, poza klatką bezpieczeństwa wykorzystywane są również osłony boczne wykonane z włókna węglowego i pianki pochłaniające energię. Bezpieczeństwo zwiększają również sześciopunktowe uprzęże i fotele sportowe ze zintegrowaną ochroną głowy.