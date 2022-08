Sprawdzili samochody elektryczne na autostradzie. Zasięg spada nawet o 50 proc.

Przewagą samochodów elektrycznych w porównaniu z autami zasilanymi w sposób konwencjonalny jest niższe zapotrzebowanie na energię podczas jazdy w mieście. Rekordowy zasięg można uzyskać poruszając się bez dużych oporów powietrza i korzystając z niedużej mocy. Jednak wraz ze wzrostem prędkości znacząco rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Głównym powodem jest zwiększający się opór powietrza.

Dlatego samochody zasilane elektrycznie doskonale radzą sobie w warunkach miejskich, ale autostradowe podróże znacznie zmniejszają ich zasięg. Niemiecki magazyn "Auto Bild" przeprowadził ciekawy test 36 samochodów elektrycznych dostępnych w europejskich salonach.

W każdym egzemplarzu dziennikarze zmierzyli rzeczywiste zużycie energii przy prędkości 130 km/h. Porównanie tych danych z pojemnością akumulatorów trakcyjnych dało odpowiedź na pytania o rzeczywisty zasięg pojazdów podczas jazdy autostradą.

Zasięgi podawane przez producentów podczas pomiaru w cyklu WLTP, nijak mają się do zużycia energii podczas jazdy ze średnią prędkością 130 km/h. W takiej sytuacji zasięg pojazdu zmniejsza się o kilkadziesiąt procent. Problem dotyczy każdego producenta i różni się w zależności od rodzaju pojazdu. Kluczową kwestią jest opór powietrza i oprogramowanie sterujące zarządzaniem energią.

Wyniki niemieckiego testu są zaskakujące. Pierwsze miejsce w zestawieniu zdobył Genesis Electrified G80. Japońska limuzyna oferowała zasięg 427 km przy prędkości 130 km/h, czyli o 17,8 proc. mniej niż uzyskany wynik podczas pomiaru WLTP (520 km). Na drugim miejscu znalazł się Mercedes EQV 300, który przejechał 273 km na pełnym akumulatorze, a według oficjalnych danych powinien przejechać 349 km. W tym przypadku strata wynosi 21,8 proc.

Na trzecim miejscu zameldowało się Renault Zoe E-Tech EV50. Przy prędkości 130 km/h francuski hatchback oferował 292 km zamiast 377 km podawanych w oficjalnych danych. To spadek o 22,6 proc. Na czwartym miejscu znalazł się Opel Zafira e-Life M, w którym zasięg spadł o 24,2 proc. z 330 km do 250 km. Pierwszą piątkę zamyka Audi RS e-tron GT z wynikiem gorszym o 24,6 proc. - z 487 km do 367 km.

Niewiele samochodów mogło się pochwalić spadkami zasięgu mniejszymi niż 30 proc. Na liście znalazło się Porsche Taycan Turbo S (spadek o 28,2 proc. z 468 km do 336 km) oraz Genesis GV60 Dual Motor Sport Plus (spadek o 29,2 proc. z 466 km do 330 km).

Bardzo słabo wypadła popularna Tesla Model 3. Podczas jazdy z prędkością 130 km/h zasięg spada aż o 39,70 proc. Zamiast 602 km samochód oferuje zaledwie 363 km całkowitego zasięgu. Blado wypada również Model Y Long Range Dual Motor, który znalazł się w dziesiątce modeli, które najbardziej tracą energię. Spadek wyniósł 42,9 proc. z 533 km do 304 km.

W poniższym zestawieniu przedstawiono następujące dane: marka i model, zasięg WLTP, zasięg podczas testu, różnica

1 Mercedes-Benz EQS 450+ 4Matic 785 km 482 km 38,60 proc.

2 BMW iX xDrive50 630 km 434 km 31,10 proc.

3 Genesis Electrified G80 520 km 427 km 17,90 proc.

4 Mercedes-Benz EQE 350+ 660 km 423 km 35,90 proc.

5 Polestar 2 SM LR 542 km 374 km 31,00 proc.

6 Audi RS e-tron GT 487 km 367 km 24,60 proc.

7 Tesla Model 3 602 km 363 km 39,70 proc.

8 VW ID.5 Pro Performance 520 km 340 km 34,60 proc.

9 Ford Mustang Mach-E GT 610 km 337 km 44,80 proc.

10 Porsche Taycan Turbo S 468 km 336 km 28,20 proc.

11 Hyundai Kona Electric 484 km 336 km 30,60 proc.

12 VW ID.4 GTX 480 km 332 km 30,80 proc.

13 Genesis GV60 Dual Motor Sport Plus 466 km 330 km 29,20 proc.

14 VW ID.4 Pro 77 kWh RWD 520 km 328 km 36,90 proc.

15 Audi Q4 e-tron 40 520 km 326 km 37,30 proc.

16 Skoda Enyaq iV80 510 km 318 km 37,60 proc.

17 Kia EV6 528 km 305 km 42,20 proc.

18 Tesla Model Y Long Range Dual Motor 533 km 304 km 43,00 proc.

19 BMW i4 M50 510 km 299 km 41,40 proc.

20 Renault Zoe E-Tech EV50 377 km 292 km 22,50 proc.

21 Hyundai Ioniq 5 AWD 225 kW 481 km 290 km 39,70 proc.

22 Kia e-Soul 64 kWh 452 km 280 km 38,10 proc.

23 Mercedes-Benz EQV 300 349 km 273 km 21,80 proc.

24 Renault Megane E-Tech EV60 220 470 km 268 km 43,00 proc.

25 Hyundai Ioniq 5 160 kW 507 km 261 km 48,50 proc.

26 Polestar 2 DM LR 482 km 258 km 46,50 proc.

27 Opel Zafira e-Life M 330 km 250 km 24,20 proc.

28 Volvo XC40 Recharge P6 425 km 227 km 46,60 proc.

29 Cupra Born 170 kW 77 kWh 496 km 226 km 54,40 proc.

30 Mercedes-Benz EQA 250 426 km 222 km 47,90 proc.

31 VW ID.3 Pro 150 kW 58 kWh 426 km 216 km 49,30 proc.

32 Mercedes EQB 350 4MATIC 423 km 200 km 52,70 proc.

33 Opel Combo e-Life 280 km 171 km 38,90 proc.

34 Peugeot e-Rifter 280 km 164 km 41,40 proc.

35 Honda e 222 km 153 km 31,10 proc.

36 Mazda MX-30 200 km 140 km 30,00 proc.