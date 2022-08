Trzy odcinki Drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim coraz bliżej realizacji

Przetargi zostały ogłoszone w grudniu 2021 roku. W związku z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na kwestię zamówień publicznych, w marcu tego roku wydłużony został terminy składania ofert. Pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i lepsze skalkulowanie ofert przez wykonawców. Oszczędzi to późniejszych problemów z przygotowywaniem potencjalnych aneksów waloryzacyjnych.

Wpłynęło łącznie 26 ofert

W odpowiedzi na przetarg wpłynęło 26 ofert. Dla odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km) wybrane zostały oferty firmy Budimex, których wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł.

W przypadku odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (ok. 18,5 km) najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 822,4 mln zł, złożyła firma Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. Budżet na realizację trzech odcinków S17 wynosił ok. 1,95 mld zł, a suma wybranych ofert to ok. 1,86 mld zł.

Na ocenę ofert wpływ miała cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Co w planach?

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Dodatkowo przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Odcinek Zamość Wschód - Zamość Południe rozpocznie się węzłem, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Odcinek Zamość Południe - Tomaszów Lubelski przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji (udostępniona została pierwsza nitka, trwa budowa drugiej).

Z kolei odcinek Tomaszów Lubelski - Hrebenne rozpoczyna się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przecina obecną drogę krajową i przebiega po jej zachodniej stronie. Omija Lubyczę Królewską i dalej przebiega w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski — Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).