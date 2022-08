Okradają Polaków metodą na Orlen. PKN ostrzegł już sześć milionów osób

Więcej na temat internetowych oszustw przeczytasz też w serwisie Gazeta.pl.

Oszustwo metodą na Orlen brzmi dość zastanawiająco. Zastanawiająco o tyle, że na pierwszy rzut przysłowiowego oka nie do końca wiadomo, w jaki niby sposób oszuści mieliby wykorzystać PKN, do wyciągnięcia pieniędzy ze swoich ofiar. Może oferowali paliwo po korzystnej cenie? Nic z tych rzeczy! Okazuje się, że wyobraźnia polskich oszustów nie zna granic. Postanowili oni zatem wykorzystać informację mówiącą o... rekordowych zyskach koncernu naftowego.

Miała być inwestycja, a jest 0 zł na koncie. Oszuści nie próżnują!

W sieci pojawiły się strony, a w mediach społecznościowych profile, które rzekomo działają pod szyldem PKN Orlen i zachęcają Polaków do inwestowania w produkty, akcje czy projekty inwestycyjne koncernu. W tej sprawie wysyłane są też sms-y i mailingi oraz prowadzone akcje telefoniczne. Oczywiście przy niewielkim nakładzie finansowym podmioty takie obiecują potężne zyski. W końcu PKN znajduje się obecnie w okresie hossy. Tyle że próby zainwestowania pieniędzy zawsze kończą się w ten sam sposób. "Inwestorzy" mają czyszczone konto, a instytucje inwestujące milkną bądź znikają.

Sprawa związana z oszustwem na Orlen jest głośna. Głośna na tyle, że zajął się nią sam koncern. PKN zaczął ostrzegać Polaków o oszustwie w oficjalnych komunikatach. Ponoć informacja taka dotarła już do 6 milionów osób, a do tego pojawiła się na stronie firmy. I przedstawiciele PKN mówią w niej m.in. o podjęciu działań na drodze prawnej oraz rozpoczęciu szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej.

74-latek zainwestował 1000 zł i miał liczyć zyski. Stracił prawie 16 tys. zł

I choć sprawa z oszustwem na Orlen brzmi mocno oficjalnie, ma też czysto ludzki wymiar. A o tym wymiarze ludzkim mieliśmy już okazję pisać w jednym z naszych materiałów. Informowaliśmy o 74-latku, który znalazł ofertę zakupu akcji polskiego koncernu paliwowego w internecie. Wysłał zgłoszenie, po czym skontaktowała się z nim kobieta prosząca o wpłatę 1000 zł. To miała być opłata wpisowa. Na niej się jednak nie skończyło.

Po kilku dniach oszuści zadzwonili do 74-latka i poprosili go o zainstalowanie aplikacji na telefonie oraz przesłanie danych z dowodu osobistego. Dodatkowo "opiekun klienta" postanowił przeprowadzić testowe przelanie zysków z inwestycji na konto bankowe inwestora. I to wtedy z rachunku poszkodowanego mężczyzny zniknęło dokładnie 14 600 zł. Można zatem podejrzewać, że w ten sposób 74-latek stracił oszczędności kilku ostatnich lat...

Uważajcie na oszustów. Oto kilka wskazówek

Na koniec przygotowaliśmy dla was zatem ostrzeżenie. Po pierwsze Orlen nie poszukuje inwestorów – pamiętajcie o tym zawsze! Inwestorów już posiada w postaci swoich akcjonariuszy, a do tego przy miliardowych zyskach, środki na dalsze rozwijanie poszczególnych elementów biznesu ma na koncie. No i oczywiście akcje kupuje się w domach maklerskich, a nie na nieznanych stronach w sieci.

Po drugie zwróćcie uwagę na wszelkie strony oferujące inwestycję w PKN, które w żaden sposób nie są powiązane ze spółką Orlen lub licencjonowanymi domami maklerskimi. Zamiast przelewać pieniądze takim podmiotom, zgłaszajcie je policji. Po trzecie waszą uwagę powinna zwrócić jakość grafik zamieszczonych na stronach czy profilach zakładanych przez oszustów – często jest marna. A do tego w postach pojawiają się błędy językowe. Po czwarte oszuści są sprytni, wy bądźcie jednak jeszcze sprytniejsi.