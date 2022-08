Porsche 911 Sally Special sprzedane! Padła rekordowa kwota

O Porsche 911 Sally Special wspominaliśmy niedawno w osobnym artykule. Zgodnie z zapowiedziami auto trafiło na aukcje, podczas której zrobiło istną furorę.

Po raz pierwszy, po raz drugi... sprzedane!

Nowiutkie 911 Sally Special, bazujące na najnowszej generacji 992 Carrera GTS, wywołało sensację na aukcji RM Sothebys podczas Car Week w Monterey. Licytujący prześcigali się w składaniu coraz to wyższych ofert. Końcowa kwota zaskoczyła nawet organizatorów.

Finalnie pojazd sprzedano za zawrotne 3,6 mln dolarów. Porównując to do ceny "zwyczajnego" GTS, zwycięska oferta stanowi jej ok. 25-krotność. W całym tym zachwycie nieistotna jest jednak sama kwota, ale to, że powędruje ona w dobre ręce.

Każdy dolar jest ważny

Cała suma zostanie przekazana teraz dwóm fundacjom — Girls Inc. oraz UNHCR. Pierwsza z nich zajmuje się wspieraniem młodych kobiet w USA, druga z kolei to specjalna agencja ONZ działająca na rzecz uchodźców.

"Reakcja była niesamowita. Naprawdę wyjątkowy moment. Zebrane pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji, zapewniając zmieniające życie programy edukacyjne dla młodych dziewcząt w USA i pomoc dla ukraińskich uchodźców dotkniętych wojną" - powiedział entuzjastycznie Jay Ward, dyrektor kreatywny zarządzający serią "Auta" w Pixar Animation Studios.

Oprócz samochodu szczęśliwy nabywca otrzyma także specjalny zegarek oraz zestaw akcesoriów związanych z powstaniem samochodu.