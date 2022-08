Sally z filmu "Auta" - Porsche stworzyło wyjątkowy egzemplarz 911 w szczytnym celu

Porsche we współpracy ze studiem Pixar stworzyło niepowtarzalny egzemplarz modelu 911, nawiązującego do postaci Sally Carrery z animacji "Auta". Mimo iż od premiery pierwszej części serii minęło już 16 lat, film nadal zachwyca motoryzacyjnymi smaczkami, jak i fabułą, która podkreśla wartości, takie jak przyjaźń, współczucie i dbanie o wspólne dobro. Celem wyjątkowego pojazdu jest właśnie szerzenie dobra - pojazd trafi na aukcje charytatywną.

Porsche 911 Sally Special - jedyne i niepowtarzalne

Co prawda filmowa Sally oparta była na modelu z serii 996 z 2002 roku, w rzeczywistości za podstawę wyjątkowego egzemplarza wykorzystano najnowszą 911 Carrera GTS z szeregotypu 992 o mocy 480 KM.

Sally Special na pewno ucieszy oko niejednego fana serii. Nadwozie wykończono specjalnie przygotowanym, nowym niebieskim lakierem o nazwie „Sally Blue Metallic". By zbliżyć pojazd wyglądem do filmowego odpowiednika, powłoką lakierniczą pokryto także elementy, które w najnowszej 911 nie są nim typowo wykańczane. Mowa tutaj o elementach zderzaków, dyfuzorze czy użebrowanej pokrywie komory silnika.

Uwagę zwracają również charakterystyczne pięcioramienne felgi, które nawiązują do wzoru Turbo Twist, na których spoczywała znamienita poprzedniczka. W tym przypadku są one jednak 21-calowe (w porównaniu do 18-calowego pierwowzoru). Nie zabrakło również "tatuażu" umieszczonego pod tylnym spojlerem.

Pojazd wyróżnia się nie tylko z zewnątrz. Skórzano-materiałowa tapicerka ze specjalną błękitną pepitką idealnie komponuje się z zewnętrzną powłoką. Na boczkach drzwiowych wytłoczono logo filmu, a na desce rozdzielczej, tuż przed pasażerem umieszczono zgrabne logo Sally Special. Dodatkowym smaczkiem jest także zmiana napisu na pokrętle trybu jazdy z "Drive mode" na "Kachow mode", nawiązującego do sloganu głównego bohatera Zygzaka McQueena z angielskiej wersji językowej.

Nie zabrakło również tabliczek podkreślających unikatowość egzemplarza, które umieszczono na bocznych szybach. Nawet nakrętki na wentyle doczekały się customizacji, w postaci umieszczonego na nich filmowego loga.

Wyjątkowy pojazd trafi na aukcję

Auto zostanie zlicytowane 20 sierpnia na aukcji charytatywnej organizowanej przez RM Sotheby's podczas Monterey Car Week. Wszystkie środki zebrane podczas aukcji zostaną przekazane fundacji GIrls Inc., wspierającą dziewczęta oraz młode kobiety, a także UNHCR, urzędowi ONZ dbającemu o dobro uchodźców.

"Postać Sally i to, co reprezentuje, jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodych dziewcząt i dobrze, że może pomagać nowemu pokoleniu w realizacji ich marzeń". – przekazała Stephanie J. Hull, prezes Girls Inc.

UNHCR aktualnie skupia się na niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponad 6 milionów Ukraińców rozsianych jest teraz po całej Europie. "Większość osób zmuszonych do ucieczki z Ukrainy to kobiety i dzieci, w tym dzieci bez opieki i oddzielone od rodziców. Ale dzięki wielkiemu wsparciu firm takich jak Porsche i Pixar, które podjęły działania, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę w nadchodzących miesiącach, są powody, by mieć nadzieję" - powiedziała Anne-Marie Grey, dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny UNHCR w Stanach Zjednoczonych.

Zwycięzca aukcji otrzyma również szereg akcesoriów, takich drugi komplet kół „Carrera Exclusive Design" przeznaczonych do użytku na torze (razem ze specjalnym stojakiem) pokrowiec na nadwozie, książkę opisującą design i postępy przy pracach nad autem, a także wybór oryginalnych szkiców autorstwa projektanta Porsche Suichi Yamashity oraz Boba Pauleya, scenografa filmu "Auta".