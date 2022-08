RPO broni kierowców: brak możliwości odwołania od mandatu jest niekonstytucyjny

Przyjąłeś kiedyś mandat karny, będąc pod wpływem strasu, a po ochłonięciu zdałeś sobie sprawę, że sytuacja nie była do końca taka oczywista? Dziś mandat podpisany przez kierowcę staje się z automatu prawomocny, a jego uchylenie jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach – gdy jest nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat oraz w sytuacji, kiedy do przekroczenia przepisów dojdzie w obronie koniecznej, w stanie wyższej konieczności albo gdy osoba jest niepoczytalna psychicznie. W innych sytuacjach kierowca nie ma żadnej drogi odwoławczej. Procedura ta została celowo bardzo uproszczona, ze względu na przyspieszenie i skrócenie postępowań mandatowych.

Zgodność tego ograniczenia zakwestionował w czerwcu Sąd Rejonowy, który skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego oraz poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd Rejonowy wniósł o zbadanie, czy przepis art. 101 § 1 k.p.s.w. (mówiące, kiedy można uchylić prawomocny mandat karny) są zgodne z Konstytucją. Według pytającego wspomniane przepisy mocno ograniczają sądom możliwość rozpatrywania spraw dotyczących przyjętych przez kierowców mandatów.

We wniosku do TK zaznaczono, że badanie biegłego psychiatry wykazało, iż sprawca wykroczenia, w chwili nakładania mandatu znajdował się pod wpływem ostrej reakcji na stres, "co w obrazie klinicznym demonstruje się: początkowym stanem oszołomienia z zawężeniem pola świadomości i zawężeniem uwagi, ograniczeniem rozumienia i rozeznania w otaczającej sytuacji, objawami somatycznymi, zmiennym i przemijającym charakterem objawów" – czytamy w uzasadnieniu

Sąd skarżący zauważył też, że do wymierzenia kary grzywny za wykroczenie konieczna jest świadoma zgoda sprawcy, a ta uzależniona jest od stanu fizycznego i psychicznego ukaranego. Będąc pod wpływem silnego stresu, trudno mówić o „wolnej i nieskrępowanej woli ukaranego co do zgody na przyjęcie mandatu".

Rzecznik chce zmiany przepisów i szerszych praw dla kierowców

Według RPO przyjęcie mandatu bez możliwości należytego zrozumienia tej czynności oznacza, że konsekwencje wynikające z mandatu mogły zostać nałożone niezgodnie ze stanem faktycznym, a ukarany nie ma dziś możliwości ich weryfikacji przed sądem.

To z kolei narusza jego prawo do sądu wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Według niego każdy ma prawo do rzetelnego procesu i realnej możliwość przedstawienia swoich racji, a sąd ma obowiązek je rozważyć. Z kolei zapisy art. 101 § 1 k.p.s.w. odbierają mu to prawo, czyli de facto są niezgodne z Konstytucją.

„Jeśli bowiem obwiniony, z uwagi na swój stan psychiczny, nie był w stanie właściwie rozpoznać konsekwencji przyjęcia mandatu, stwierdzić należy jednoznacznie, że jego prawo do rozpoznania sprawy przez sąd zostało naruszone" - stwierdził rzecznik, dodając, że prawo do obrony jest fundamentalną zasadą procesu karnego oraz podstawowym standardem demokratycznego państwa prawnego.