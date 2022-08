Siłą wyciągnęli z auta kierowcę i pasażera. Nagranie trafiło do sieci

Czujność funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pozwoliła zatrzymać skradzione auto. Strażnicy akcję zatrzymania podejrzanego pojazdu oraz osób przemieszczających się autem, sprawnie przeprowadzili na terenie Krosna Odrzańskiego. Zdarzenie zostało zarejestrowane samochodową kamerką, a nagranie zostało opublikowane na oficjalnym kanale Straży Granicznej.

REKLAMA

Podejrzane białe Mitsubishi ASX zostało zauważone przez dwóch funkcjonariuszy z placówki SG w Świecku. Strażnicy ubrani w cywilne ciuchy wracali ze szkolenia, a ich uwagę zwróciły tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe, których wygląd odbiegał od oryginalnych. Funkcjonariusze choć nie mieli mundurów, postanowili sprawdzić legalność pochodzenia japońskiego SUV-a. Wytypowali odpowiednie miejsce do kontroli i dokonali zatrzymania.

Samochodem o szacunkowej wartości 100 tysięcy złotych kierował 20-letni Polak, który jechał z pasażerem. Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że młody człowiek na zadanie pytanie, do kogo należy pojazd, oświadczył, że Mitsubishi nie należy do niego, a jedynie przeprowadza wóz z Niemiec do Polski.

Uderzył w 17-latka na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. W organizmie marihuana, amfetamina i morfina

Jak widzimy na filmie, strażnicy po krótkiej wymianie zdań natychmiast zareagowali i siłą wyciągnęli podróżujących z wnętrza SUV-a. Funkcjonariusze wezwali na miejsce patrol policji z Krosna Odrzańskiego, a policjanci po przyjechaniu na miejsce potwierdzili podejrzenia strażników. Mitsubishi ASX okazało się pochodzić z kradzieży dokonanej 16 sierpnia w Berlinie.

Dalsze postępowanie w sprawie zatrzymanych mężczyzn oraz odzyskanego pojazdu prowadzi policja z Krosna Odrzańskiego.