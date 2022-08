Kierowca Audi RS 3 grubo przesadził w obszarze zabudowanym

Od początku 2022 roku brawurowe zachowania kierowców są karane wysokimi mandatami. Wystarczy wsiąść za kierownicę pojazdu, rozwinąć wysoką prędkość i w takich okolicznościach zostać przyłapanym przez policjantów. Mundurowi, którzy w swojej codziennej służbie zwracają uwagę na wykroczenia w ruchu drogowym, każdego dnia wyłapują zmotoryzowanych ze zbyt ciężką nogą.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich (woj. świętokrzyskie) podczas służby w dniu 19 sierpnia, zatrzymali kierującego Audi RS3 Limousine. Mężczyzna prowadząc 400-konne auto znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

Poniosło go w wypożyczonym aucie. 19-latek prawo jazdy miał od kilku miesięcy

Kierujący w miejscowości Modliszewice rozpędził sportowego sedana do prędkości aż 130 km/h. Taki wynik wykazało policyjne urządzenie pomiarowe. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, szybkość została przekroczona o 80 km/h. Za takie wykroczenie na pirata drogowego nałożony został mandat karny w wysokości 2500 zł, a do indywidualnego konta zostało przypisanych 10 punktów karnych. Mundurowi zatrzymali dodatkowo prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Niestosowanie się do przepisów w zakresie ograniczeń szybkości, jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z faktem, że obligatoryjnie zostaną mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.