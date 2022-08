Ekrany dotykowe czy przyciski? Łatwiejsze w użytkowaniu są.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co jest lepsze – panele dotykowe czy fizyczne przyciski? Jedno i drugie ma tyle samo przeciwników co zwolenników. Jednak czy ci, którzy krytykują panele dotykowe mają rację? Vi Bilägare to szwedzki magazyn, który przygotował test, w którym przetestowano 11 nowoczesnych modeli z ekranami dotykowymi, które porównano z Volvo V70 z 2005 r. Cel? Aby sprawdzić, który jest łatwiejszy w obsłudze.

Kierowców biorących udział w teście poproszono o wykonanie kilku prostych czynności: włączenie podgrzewania fotela, podniesienie temperatury w kabinie o dwa stopnie, włącznie odmrażania, uruchomienie radia i włączenie konkretnej stacji, zresetowanie komputera pokładowego czy ściemnić oświetlenie deski rozdzielczej.

Wszystkie te czynności są naturalnymi czynnościami jakie wykonuje się w samochodzie. W 17-letnim Volvo V70 wykonanie wszystkich zadań zajęło zaledwie 10 sekund. Przy prędkości 110 km/h kierowca był w stanie osiągnąć to wszystko na 300 metrach.

Z nowoczesnych pojazdów, tylko dwóm udało się to osiągnąć wymagane czynności w okolicach 10 sekund. Najgorzej poradziło się MG Marvel R, gdzie wykonanie wszystkich zadań zajęło 44,9 s. W tym czasie pojazd przejechał 1,3 km.

W dużej mierze obsługa panelu dotykowe odciąga wzrok kierowcy od drogi i przekierowuje jego skupienie na przeklikiwaniu menu. Przyciski fizyczne jest łatwiej obsługiwać i nie angażują tak kierowcy w proces konfigurowania. Palce same znajdują odpowiedni przycisk.

Jednak jak wcześniej zostało wspomniane, nie wszystkie samochody z panelami okazały się zawodne. Volvo C40 i Dacia Sandero zachowywały się bardzo podobnie jak stare V70. Dostosowanie tych funkcji zajęło im odpowiednio 13,7 i 13,5 sekundy.

Według magazynu, jednym z najbardziej skomplikowanych aut okazało się BMW iX, które łączy fizyczne przyciski z panelem dotykowym. Tam kierowca potrzebował aż 30,4 s.

Przed rozpoczęciem testu, osoby biorące w nim udział miały czas na zapoznanie się z samochodami i czynnościami, które były wymagane. Średni czas na wykonanie wszystkich czynności na ekranie dotykowych to 24,7 s. Projektanci będą musieli popracować nad praktycznością tego typu systemów.