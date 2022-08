F-150 Lightning dotarł już do klientów we wszystkich stanach USA. I to w zaledwie dwa miesiące

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ford lubi się chwalić. Teraz szczyci się tym, że w przeciągu dwóch miesięcy udało mu się dostarczyć elektrycznego pickupa F-150 Lightning do wszystkich stanów USA.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Teksas będący amerykańską stolicą półciężarówek oraz Kalifornia – lider amerykańskiej elektromobilności – przodują z największą liczbą dostarczonych pojazdów F-150 Lightning do końca lipca bieżącego roku.

Ford udowadnia, że ich elektryk jest w stanie sobie poradzić w każdych warunkach. Nie ma dla niego znaczenia, gdzie został sprzedany. Jako przykład podaje Jeffa i Tammy Head, właściciele zarówno Forda F-150, a teraz także F-150 Lightning, którzy głównie używają swojej nowej elektrycznej półciężarówki do holowania łodzi z Anchorage do rzeki Kenai – jest to około trzech godzin jazdy – by łowić łososie.

Wśród najpopularniejszych – i dotychczas najczęściej fotografowanych – funkcjonalności F-150 Lightning jest Mega Power Funk. Właściciele wykorzystują dodatkowe 400 litrów przestrzeni do przechowywania sprzętu, a także moc 2,4 kW Pro Power Onboard, aby zasilać sprzęt kempingowy lub ładować elektronarzędzia podczas jazdy samochodem.

W Arkansas niszczeje ponad 10 tys. aut. Największe cmentarzysko klasyków na świecie?

Innym przykładem, który przywołuje Ford jest Emre Gol z Teksasu, który używa swojego pickupa F-150 Lightning Lariat w firmie zajmującej się przebudową kuchni i łazienek. Ostatnio pan Gol pomógł żonie sąsiada, która wracała do domu, ale bateria w jej elektrycznym sedanie miała niecałe 10 kilometrów zasięgu. Emre połączył kablem do ładowania swojego F-150 Lightning z sedanem, dzięki czemu zapewnił energię niezbędną do bezpiecznego powrotu do domu.

Prawie 80 procent posiadaczy pierwszych rezerwacji zadeklarowało w ankiecie, że F-150 Lightning będzie pierwszym całkowicie elektrycznym pojazdem w ich gospodarstwie domowym.

Ford od początku roku sprzedał już ponad 4400 całkowicie elektrycznych półciężarówek F-150 Lightning w USA i Kanadzie.