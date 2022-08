Samochód motosportowy na drogi publiczne? Porsche 911 GT3 RS

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co jest lepsze od Porsche 911 GT3? Porsche 911 GT3 RS. Zostało właśnie zaprezentowane podczas Monterey Car Week i ma duży zastrzyk mocy.

Model ten bazuje na 992 GT3. Przednie zawieszenie zyskało podwójne wahacze, ale najwięcej się dzieje pod przysłowiową maską. Zamiast 510 KM mocy, RS ma 4-litrowy silnik, który produkuje 525 KM i 470 Nm momentu obrotowego.

Niestety RS nie ma do wyboru sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów lub siedmiobiegowej skrzyni PDK. Jest tylko dwusprzęgłowa skrzynia, a nowy zestaw aerodynamiczny obniża prędkość maksymalną z 319 km/h na 296 km/h. Z drugiej jednak strony, dodatkowa moc skraca sprint od 0 do 100 km/h o 0,2 s.

Na prostej ten samochód daje sobie radę, ale prawdziwy kunszt inżynierów widać dopiero w zakrętach. W dużej mierze jest to zasługa niesamowitego arsenału urządzeń aerodynamicznych zamontowanych na prawie każdym panelu. Z przodu znajdują się dwa otwory wentylacyjne w kształcie litery L. Są również znajome otwory wentylacyjne o kształcie skrzeli, które umożliwiają wydostawanie się powietrza z przednich nadkoli. Przed przednimi kołami znajdują się małe owiewki, a za nimi jeszcze większa para pionowych płetw, które częściowo maskują zwiniętą do wewnątrz część przedniego błotnika, podobnie jak w mniejszym bracie Cayman GT4 RS.

Przedłużone listwy progowe dbają o przepływ powietrza wzdłuż dolnej części nadwozia, a pod podłogą znajdują się dodatkowe gadżety aerodynamiczne. Para żeber biegnących po obu stronach dachu pomaga kierować powietrzem. Ale to z tył przyciąga najbardziej wzrok i najwięcej robi w kwestii aerodynamiki. Najbardziej oczywistą cechą RS, oprócz ogromnej grafiki „GT3 RS" biegnącej wzdłuż drzwi, jest gigantyczny tylny spojler, którego górny poziom można regulować elektrycznie pod kątem, jak w F1 DRS, za pomocą przycisku na kierownicy w zależności od tego, czy kierowca potrzebuje większej czy mniejszej siły docisku.

Poniżej tego spojlera znajduje się drugi, który nazywany jest kaczym ogonem. Widoczny jest również dyfuzor i dwie rury wydechowe umiejscowione centralnie. Porsche twierdzi, że RS może wytworzyć w sumie 409 kg siły docisku przy 200 km/h, dwa razy więcej niż jego poprzednik i trzy razy więcej niż GT3. Przy prędkości 285 km/h, RS wygeneruje docisk wynoszący 860 kg.

Za lekkimi drzwiami z włókna węglowego znajdują się dwa fotele kubełkowe z tego samego materiału oraz klatka bezpieczeństwa. Na konsoli środkowej widoczna jest rzeczywista dźwignia zmiany biegów, a nie tak jak w standardowych 911-kach przełącznik. Dostępne są cztery tryby jazdy, które wybiera się na kierownicy.

To jednak nie koniec ciekawostek RS. Koła mają centralną blokadę, a wymiary felg z przodu to 20 cali, a z tyłu 21 cali. Pomimo dodania ekstra oprzyrządowania, to niemieckiemu producentowi udało się obniżyć wagę pojazdu do 1450 kg. Jednak jest cięższe o 20 kg w porównaniu do poprzedniego GT3 RS.

Jednak dodatkowa waga nie przeszkodzi Porsche na torze. Zawsze jest pakiet Weissach, który dodaje: przednią pokrywę i dach z włókna węglowego, zamienia zwykłą stalową klatkę bezpieczeństwa i stabilizatory oraz niektóre elementy zawieszenia na wersje z włókna węglowego oraz dodaje kute magnezowe koła, które oszczędzają 8 kg. Wprowadza również technologię magnesów wywodzącą się ze sportów motorowych do manetek zmiany biegów PDK, aby zapewnić bardziej wyrazistą zmianę biegów, której towarzyszy zdefiniowane kliknięcie.

Nowe 911 GT3 RS można zamawiać już teraz, a ceny zaczynają się od 229.517 euro w Niemczech.