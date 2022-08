Ford Mustang Mach-E najpopularniejszym "elektrykiem" w Polsce. Sprzedano ponad 400 sztuk

Mimo niechęci fanów klasycznego coupe ze znaczkiem galopującego konia, Ford Mustang Mach-E cieszy się na rynku niesłabnącą popularnością. Pokazują to wyniki sprzedażowe.

Mustang Mach-E najpopularniejszym "elektrykiem" w Polsce

W lipcu elektrycznego SUV-a odebrało 97 klientów. Natomiast od początku bieżącego roku w ręce klientów trafiło już 438 sztuk tego modelu. Porównując to do wyników innych producentów, okazuje się, że "elektryk" Forda jest najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Polsce.

Blisko 60 proc. sprzedanych w br. w Polsce egzemplarzy Forda Mustanga Mach-E stanowiły auta z napędem na cztery koła. Podobna liczba klientów zdecydowała się na samochody z baterią o zwiększonej pojemności 98 kWh.

Na samochód z napędem AWD i jednocześnie powiększoną baterią zdecydowało się ponad 44 proc. klientów. Na drugim miejscu uplasowała się wersja z napędem na tylną oś oraz standardową baterią o pojemności 75kWh. W tym przypadku na taką konfigurację zdecydowało się 31 proc. odbiorców.

Co dwudziesty Mustang Mach-E wyjeżdżający w 2022 roku na polskie drogi to najmocniejsza wersja GT, z napędem na wszystkie koła i z powiększoną baterią.

Co do kolorów najchętniej wybieranym odcieniem (blisko 25 proc.) był Absolute Black. Ponad 20 proc. stanowiły auta w kolorze Lucid Red, a kolejny w zestawieniu był Dark Grey Matter (10,5 proc).

Najczęściej Mustanga Mach-E można spotkać na ulicach Warszawy, Wrocławia i Poznania.

Elektryki coraz chętniej wybierane przez Polaków

W porównaniu do zeszłego roku w Polsce wyraźnie widać wzrost sprzedaży aut elektrycznych. W samym lipcu 2021 roku do klientów trafiło 355 sztuk "elektryków". W bieżącym roku jest to już 798 pojazdów. Oznacza to wzrost o blisko 125 proc.

Patrząc na statystyki dotyczące okresu od stycznia do lipca, w 2022 roku do klientów trafiło łącznie 5 605 egzemplarzy BEV, podczas gdy w ubiegłym roku było to 2 773 sztuk. Stanowi to ponad 100-procentowy wzrost.