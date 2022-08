Ważne odcinki S19 Via Carpatia czekają na wojewodę. Czas na "kierunek południe"

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19.

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.

S19. Kierunek na południe

ZRID to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest kluczowy dla każdej budowanej drogi, ponieważ umożliwia rozpoczęcie pracy w terenie.. GDDKiA informuje, że na decyzję wojewody czekają już odcinki S19 od Krynic pod Białymstokiem do Plosek, położonych na południe od Narwi. Ostatnio przybyły kolejne – 23 czerwca na odcinek Boćki - Malewice, tydzień później na Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66 i dzisiaj Bielsk Podlaski Zachód - Boćki. Prowadzone są też prace nad dokumentacją odcinka S19 Ploski - Haćki oraz obwodnicy Bielska Podlaskiego (DK66).

S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki to 12-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi o nawierzchni bitumicznej. Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, takie jak wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty i jeden węzeł - Boćki.

Nie tylko na południe od Białegostoku

To nie jedyne plany i prace drogowców w województwie podlaskim. Na swoje ZRID czeka odcinek od przejścia granicznego w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ. Dokumentację na kolejny odcinek, od węzła Sokółka Północ do węzła Dobrzyniewo rozpoznaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postępowaniu odwoławczym od wydanej w sierpniu 2021 r. decyzji środowiskowej.

Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych na odcinki S19 Kuźnica - Sokółka spodziewane jest jeszcze tej jesieni.