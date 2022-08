Ford wprowadza nowego Tourneo Connect. Dużo miejsca dla pasażerów i bagażu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Powoli zapomniane minivany to idealne auto na podróżowanie z rodziną. Przestrzeń dla pasażerów i dużo miejsca na bagaże to w przypadku takiego samochodu podstawowe wyznaczniki. Ford wprowadza właśnie nowego Tourneo Connect, który według zapewnienia producenta łączy obydwie cechy.

Forda Tourneo Connect można skonfigurować zarówno z krótkim rozstawem osi, jak i długim rozstawem osi – Grand Tourneo Connect, a także niezależnie od tego w wersji 5- albo 7-miejscowej. Samochód posiada przesuwne obustronne drzwi boczne umożliwiają wygodne wsiadanie i wysiadanie. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla osób przewożących osoby starsze, a także rodziców dzieci, którym ułatwia to wsiadanie, a tym samym ogranicza niemal do zera ryzyko uszkodzenia sąsiadujących pojazdów.

Wysokość przestrzeni bagażowej Tourneo Connect wynosi do 1211 mm (w wersji Grand), a maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej wynosi 3105 litrów (w wersji Grand ze złożonym drugim i trzecim rzędem foteli). Przy siedmiu pasażerach pojemność bagażowa wynosi w Grand Tourneo Connect 650 litrów. Do tego na pokładzie znajduje się sporo schowków. Każdy pasażer ma miejsce na napój, a także dodatkowe kieszenie na inne rzeczy.

Na wyposażeniu jest dwustrefowa klimatyzacja oraz panoramiczny dach. Wykonano go ze specjalnej kompozycji elementów, wśród których znalazły się laminowane warstwy szkła bezpiecznego LSG, a także membrany pomiędzy szybami. Zastosowano także powłokę, która nie przepuszcza promieniowania cieplnego do środka. Oznacza to, że dach zimą zatrzymuje ciepło w pojeździe, a latem wnętrze się nie nagrzewa.

Pod maską Tourneo Connect znalazły się silniki benzynowe i wysokoprężne. Według zapewnień producenta, jego najbardziej ekonomiczna wersja zużywa 4,9 l paliwa na 100 kilometrów według WLTP.

Niezależnie czy wybierzemy auto zasilane ropą czy benzyną, to w obu przypadkach można sparować je z manualną albo automatyczną skrzynią biegów. Samochód dostępny jest także z napędem na cztery koła AWD, co ułatwia jazdę na śniegu, piasku czy w warunkach deszczowych.