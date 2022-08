Jednak to możliwe! Kierowcy utworzyli wzorowy korytarz życia na A2

Czym jest korytarz życia?

Jeżeli jesteście kierowcami, powinniście o tym wiedzieć. Jeżeli nie wiecie, to wyjaśniamy. Korytarz życia to określenie na przejazd pozostawiony dla pojazdów uprzywilejowanych dojeżdżających do wypadku przez kierowców stojących w korku. Wzorowy korytarz życia powinien zostać utworzony jeszcze przed przyjazdem służb, tak, aby zespół ratowniczy mógł dostać się do poszkodowanych w jak najkrótszym czasie. Najczęściej określenie to dotyczy dróg ekspresowych oraz autostrad. Więcej porad dla kierowców znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Korytarz życia w praktyce

Internet jest przepełniony nagraniami niewłaściwych zachowań kierowców podczas tworzenia korytarza życia. Zazwyczaj jest on formowany, dopiero gdy karetka lub straż pożarna próbują przedostać się przez zakorkowaną jezdnię. Wielu kierujących zachowuje się wtedy chaotycznie, jakby nie wiedziało, co zrobić i na którą stronę zjechać. Nie zawsze jednak jest tak źle. Czasem udaje się utworzyć miejsce jeszcze przed przyjazdem służb, ale w takich sytuacjach dochodzi czasem do kuriozalnych zachowań. Niektórzy kierowcy niecierpliwią się na tyle, że postanawiają zawrócić i wykorzystać pozostawioną przestrzeń do jazdy w przeciwnym kierunku. To bardzo złe zachowanie, za które ktoś może nawet przepłacić życiem.

Jak utworzyć prawidłowy korytarz życia? Kierowcy wciąż tego nie potrafią

Warto takie wybryki piętnować, ale również warto pochwalać kierowców za dobre zachowanie. Okazuje się, że na polskich drogach stworzenie wzorowego korytarza życia jest również możliwe. Jeden z nich został zarejestrowany przez zespół karetki, a nagranie udostępniono w serwisie TikTok. Możecie je zobaczyć poniżej.

Ale ładnie stoją. Ale ładnie. Bardzo ładnie. Jak się chce, to można.

- komentuje załoga ambulansu.

W prawdzie nie wiadomo jak pierwotnie wyglądał dojazd do zdarzenia, gdyż podczas przejazdu karetki na miejscu były już obecne służby, które zapewne w znacznym stopniu przyczyniły się do organizacji na miejscu. Mimo wszystko, dobrze jest zobaczyć nagranie z naszych dróg, które ma pozytywny wydźwięk. Oby jak najwięcej takich.

Film zrobił także dobre wrażenie na komentujących.

Piękny korytarz życia, aż trudno uwierzyć, że to w Polsce

- pisze pani Agnieszka.

Co o korytarzu życia mówią przepisy?

Korytarz życia to potoczne określenie, ale przepisy dokładnie tłumaczą, jak kierowcy powinni się zachować. Mówi o tym art. 9. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

W skrócie, aby ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, kierowcy poruszający się skrajnym lewym pasem muszą zjechać możliwie blisko lewej strony, a pozostali kierowcy możliwie blisko prawej. Dotyczy to jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu do jazdy w tym samym kierunku.

Korytarz życia fot. Moto.pl

Co grozi za nieutworzenie korytarza życia?

Za utrudnienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu i nieutworzenie korytarza życia grozi mandat w wysokości od 500 do nawet 2500 zł. Za to wykroczenie nie przysługują punkty karne, ale policjant może ukarać kierującego sześcioma punktami karnymi za stworzenie zagrożenia w ruchu.