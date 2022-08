Ford jedzie na biwak. Dokładniej pod namiot

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Spędzanie czasu wolnego pod namiotem nie każdemu przypada do gustu. To jest styl życia, który dla większości kojarzy się z uciążliwym rozkładaniem, a później składaniem materiałowego domu. Ford ma jednak rozwiązanie na ten problem.

By temu zaradzić, firma Ford połączyła siły z marką Thule i wspólnie opracowały namiot dachowy dla użytkowników modeli Kuga i Focus. Jak zatem widać, tego typu wynalazki nie tylko dedykowane są samochodom terenowym. Namiot ten nazywa się Thule Tepui Explorer Ayer i może być bezpiecznie rozłożony na relingach dachowych, co oznacza, że pozwala nocować w prawie każdym miejscu, gdzie tylko da się zaparkować samochód zgodnie z przepisami.

Złożony namiot mieści się w standardowym boxie dachowym. Rozłożenie namiotu zajmuje kilka minut. Materac z pianki o dużej gęstości zapewnia nocleg dla dwóch osób. W zestawie dołączona jest rozkładana aluminiowa drabinka, która ułatwia dostęp do części sypialnej.

Równie szybko można namiot złożyć i spakować do boxu dachowego. Dzięki temu zarówno kabina pasażerska, jak i przestrzeń w bagażniku może być wykorzystana do przewiezienia większej ilości sprzętu sportowego lub kempingowego albo po prostu bagaży. A to z kolei pozwoli w pełni cieszyć się swobodą wędrowania.

Namiot dachowy Thule jak i inne akcesoria do pojazdów Ford można kupić w sklepie internetowym producenta lub u autoryzowanego dilera Forda.