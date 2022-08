"Patatajka" od granicy z Niemcami gotowa w 98,5 proc. Czy to koniec drogi wstydu?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bardzo precyzyjnie poinformowała, że postęp pracy przy odcinku autostrady A18 od Olszyny do Golnic nazywanej "patatajką" jest już ukończony w 98,5 proc. Chodzi o odcinek nr 2, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód i biegnie w kierunku Wrocławia, kończąc się zaledwie 4 km przed węzłem Iłowa.

Co ciekawe, GDDKiA podaje, że postęp robót drogowych oszacowano na 81,52 proc, a prace nad mostami są już ukończone w 98,44 proc. Wszystko wskazuje na to, że drogowcy powinni zejść z placu budowy zgodnie z planem. To oznacza, że kierowcy już we wrześniu będą mogli cieszyć się nową nawierzchnią. W ramach przebudowy drogi mającej ponad 80 lat wykorzystano pierwotnie montowane płyty betonowe do zasilenia warstwy podbudowy betonowej.

Droga A18 to jeden z najważniejszych szlaków w Polsce. Jest łącznikiem pomiędzy autostradą A4 a przejściem granicznym w Olszynie. Jest to część III drogowego transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego Ukrainę i Słowację z południem Polski, a także Dreznem i Berlinem.

Stara część drogi krajowej nr 18, która stanowi obecnie południową jezdnię A18 wchodziła w część niemieckich inwestycji z lat 30. ubiegłego wieku. Słynna "patatajka" lub "betonka" łączyła kiedyś autostradową obwodnicę Berlina z Wrocławiem jako droga RAB 9 (Reichsautobahn 9). Po 1945 roku wchodziła w skład drogi krajowej nr 12, łączącej przejście graniczne w Olszynie (granica z NRD) z autostradą A4 (Krzywa). Od 1985 do 2000 roku autostrada nosiła numer A12 i obejmowała odcinek od Golnic do węzła Krzywa. Dopiero od początku XXI wieku nosi numer A18.

Pierwszy etap przebudowy "patatajki" ruszył w 2004 roku. Później dobudowano do tej drogi równoległą jezdnię północną – została oddana do użytku w 2006 roku. Prace budowlane na odcinku nr 2 ruszyły dopiero w styczniu 2020 roku i dopiero teraz zostaną zakończone.

Umowa na realizację inwestycji zawierała kwotę 254 146 408,87 zł, a łączną wartość kontraktu wyceniono na 286 291 747 zł.