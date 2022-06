Autostrada A18 w końcu będzie gotowa. Koniec legendarnej "patatajki"

Dolnym Śląsku do Olszyny już niebawem może stać się jedną z najważniejszych arterii w tym rejonie, ponieważ jest łącznikiem autostrady A4 do przejścia granicznego znajdującego się właśnie we wspomnianej wyżej Olszynie

Południowa nitka drogi nr 18 została wybudowana w latach 30. XX wieku przez Niemców. Była częścią autostrady pomiędzy Wrocławiem a Berlinem. W 2004 roku rozpoczął się mozolny proces dostosowywania drogi krajowej do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej nitki została dobudowana równoległa jezdnia północą, którą oddano do użytku w 2006 toku.

Remont drogi A18 jest podzielony na cztery odcinki. Trzy pierwsze znajdują się na terenie województwa lubuskiego, a ostatni jest położony w województwie dolnośląskim. Prace remontowe na tej trasie cały czas trwają. Sukcesywnie wymienia się zdegradowaną nawierzchnię jezdni południowej.

Droga na tym odcinku była tak nierówna, że kierowcy znajdowali dla niej coraz bardziej wymyślne określenia takie jak "Patatajka", "odcinek wstydu" czy "najdłuższe schody świata". Przejazd kilkudziesięciokilometrowym odcinkiem drogi był prawdziwą mordęgą.

Coraz więcej autostrad. GDDKiA dzieli się danymi

Stara jezdnia została rozebrana, a następnie wykorzystano ją do podbudowy nowej jezdni, która jest szersza i wykonana z betonu cementowego. Przy okazji podniesiono jej nośność, żeby mogła bez większych trudów wytrzymać większe obciążenia przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu w tym miejscu.

Cała inwestycja powinna zostać zakończona zgodnie z harmonogramem we wrześniu 2022 roku. Wykonawca zameldował ostatnio, że wykonano już 94 proc. wszystkich prac.