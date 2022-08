Corolla najpopularniejszym modelem w Polsce. W TOP 5 cztery Toyoty

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota w Polsce ma powody do zadowolenia. Nie dość, że utrzymała się na pozycji lidera pod względem sprzedaży auto osobowych, to jeszcze umocniła swoją pozycję.

Japoński producent wszedł w nowe półrocze z silną pozycją. W lipcu marka zarejestrowała 5875 samochodów osobowych. Wynik z siedmiu miesięcy roku na poziomie 43 809 aut jest dwukrotnie większy od wyniku drugiej najpopularniejszej marki. Udział Toyoty w rynku wynosi 17,7 proc., licząc od początku roku, co oznacza wzrost rok do roku o 1,2 punktu procentowego.

Corolla konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku samochodów osobowych. W lipcu model ten zanotował 1659 rejestracji. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy modele Toyoty – Yaris Cross zajął piąte miejsce dzięki 904 rejestracjom, Toyota C-HR siódme (872 rejestracje), a Yaris dziewiąte (799 rejestracji).

Biorąc pod uwagę wyniki z siedmiu miesięcy, samochody Toyoty zajmują cztery miejsca w pierwszej piątce najczęściej rejestrowanych aut na polskim rynku. Na szczycie rankingu jest Corolla dzięki zarejestrowaniu 12.555 samochodów. Yaris jest trzecim najpopularniejszym autem w kraju (7019 egz.), RAV4 czwartym (6810 egz.), a Toyota C-HR piątym (6415 egz.).

Polski rynek nowych samochodów jest zdominowany przez klientów firmowych, dlatego silna pozycja na rynku flotowym wyraźnie przekłada się na ogólne wyniki. W lipcu 3877 samochodów Toyoty trafiło do firm, co daje marce pierwsze miejsce i 16,2 proc. udziału w tej części rynku. Klienci indywidualni zarejestrowali 1998 Toyot samochodów marki, co stanowi 18,6 proc. wszystkich aut osobowych, które trafiły do prywatnych kierowców.

Można się spodziewać, że w sierpniu pozycja Toyoty w Polsce nie zmieni się. Obecnie japoński producent nie ma zagrożenia, chociaż kiedyś tak samo mówiło się o Skodzie, która też królowała w rankingach.