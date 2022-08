Finał "Maja Explorer". Tym razem o bezpieczeństwie w mieście [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Projekt Mai Włoszczowskiej i Ford Polska zakładał stworzenie sześcioodcinkowego serialu pt. „Maja Explorer". Właśnie zadebiutował ostatni odcinek serii.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

W każdym odcinku Maja Włoszczowska odwiedzała inny zakątek naszego kraju, w którym sprawdzała różne typy rowerów i różne trasy.

W finałowym odcinku Maja podróżuje rowerem przez miasto. Ten miejski segment cyklu bohaterka wykorzystuje jako okazję, by przypomnieć o najważniejszych jej zdaniem zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem. Maja dzieli się też z widzami swoimi ulubionymi aplikacjami i sposobami na wyszukiwanie, odkrywanie i zapisywanie nowych tras rowerowych, a także zdradza, co najbardziej spodobało się jej w Fordzie Explorerze, którym na potrzeby nagrania sześciu odcinków cyklu „Maja Explorer" przemierzyła niemal całą Polskę.

Poprzednich pięć odsłon cieszy się dużą popularnością na YouTubie. W ciągu ostatnich pięciu tygodni obejrzało je ponad 250 tys. widzów.

Serial rozpoczął się w rodzinnych stronach naszej mistrzyni – w Jeleniej Górze i jej okolicach. To tutaj zaczęła się przygoda Mai Włoszczowskiej z rowerem górskim. W drugim odcinku olimpijka odwiedziła Czarną Górę, żeby wraz z Arkadiuszem Perinem (który był jej trenerem techniki jazdy przed Igrzyskami w Rio) pokazać nieco inne podejście do roweru. Kolejny odcinek to rejon Małopolski. Maja Włoszczowska stawia na komfortowe, relaksujące i wygodne odkrywanie tego regionu. Tydzień później – w czwartym odcinku serii – mistrzyni zaprezentowała jedną z najbardziej nietypowych tras kolarstwa górskiego, która leży pomiędzy blokami, niecałe 20 minut drogi od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W piątym odcinku Maja Włoszczowska wprowadza widzów w zagadnienie roweru elektrycznego, na którym odkrywa wymagające, nadmorskie ścieżki rowerowe do kolarstwa górskiego. Jej przewodnikiem jest gość specjalny – Łukasz Rostowski (pseudonim muzyczny L.U.C.) – polski raper i producent muzyczny, który za nowatorskie łączenie dziedzin i gatunków otrzymał w 2010 nagrodę Paszport Polityki.

Cykl przewodników rowerowych po Polsce „Maja Explorer" został wyprodukowany przez Ford Polska. W roli głównej występuje Maja Włoszczowska, która za kierownicą 457-konnego Forda Explorera wyposażonego w zaawansowany napęd plug-in hybrid wyruszyła w Polskę w poszukiwaniu najlepszych miejsc do jazdy na różnego typu rowerach. Zarówno rekreacyjnie jak i sportowo.