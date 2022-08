Hyundai Kona (2022) - cena, silniki, wyposażenie

Hyundai Kona w Studiu Biznes fot. Moto.pl

Więcej o nowych samochodach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Gama silnikowa Kony obejmuje dwie jednostki benzynowe. Każda z nich dostępna jest w dwóch konfiguracjach. Słabsza jednostka 1.0 T-GDI generująca 120 KM może współpracować z manualną lub automatyczną, 7-stopniową przekładnią DCT. Mocniejszy motor 1.6 T-GDI o mocy 198 KM współpracuje tylko z automatyczną skrzynią biegów, ale może występować w wersji z napędem na dwa lub na cztery koła.

1.0 T-GDI 6MT 120 KM, 172 Nm

- manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów

- napęd na przednie koła

- przyspieszenie 0-100 km/h: 11,5 s

- prędkość maksymalna: 181 km/h

- średnie zużycie paliwa: 5,7 l/100 km

1.0 T-GDI 7DCT 120 KM, 200 Nm

- automatyczna, 7-stopniowa przekładnia DCT

- napęd na przednie koła

- przyspieszenie 0-100 km/h: 11,0 s

- prędkość maksymalna: 182 km/h

- średnie zużycie paliwa: 5,8 l/100 km

1.6 T-GDI 2WD 198 KM, 265 Nm

- automatyczna, 7-stopniowa przekładnia DCT

- napęd na przednie koła

- przyspieszenie 0-100 km/h: 7,7 s

- prędkość maksymalna: 210 km/h

- średnie zużycie paliwa: 6,2 l/100 km

1.6 T-GDI 4WD 198 KM, 265 Nm

- automatyczna, 7-stopniowa przekładnia DCT

- napęd na cztery koła

- przyspieszenie 0-100 km/h: 8,1 s

- prędkość maksymalna: 210 km/h

- średnie zużycie paliwa: 7,0 l/100 km

Opinie Moto.pl: Hyundai Kona N. Tego się nie spodziewaliśmy

Ceny Kony rozpoczynają się od 90 900 zł za wersję z silnikiem 1.0 T-GDI i manualną skrzynią biegów w wersji Pure. Za odmianę z mocniejszą jednostką napędową 1.6 T-GDI o mocy 198 KM trzeba zapłacić co najmniej 117 400 zł. Pełny cennik dostępny poniżej.