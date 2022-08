Chował się przed burzą na A4. Doprowadził do groźnego wypadku

Na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku. Przyczyniło się do niego nieodpowiedzialne zachowanie kierowców połączone z niekorzystną pogodą. Policja apeluje, żeby nie zachowywać się w taki sposób na drodze szybkiego ruchu, ponieważ może dojść do tragedii!

4 fot. Policja