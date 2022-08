W krótkim filmie Doroty Gardias wrzuconym na Instagramie, widać kilka poważnych uchybień. Od trzymania telefonu podczas jazdy i kręceniu nim filmu, poprzez nieprawidłowo zapięte pasy 8-letniej córki, przewożeniu psa bez pasów ani klatki, na trzymaniu nóg na desce rozdzielczej kończąc. Prasa rozpisuje się też o wpadce wizerunkowej, jaką Gardias zafundowała Mercedesowi i mandatach, jakie powinna dostać, ale nie wiele osób zwróciło uwagę na to, że celebrytka naraziła swoją córkę na kalectwo, godząc się na tak nonszalancki sposób siedzenia.

REKLAMA

Co prawda prezenterka przeprosiła wszystkich za swe zachowanie, podziękowała za konstruktywną krytykę i obiecała poprawę, ale czy szczerze? Była pogodynka, już nie pierwszy raz, krytykowana jest, m.in. za niebezpieczne przewożenie swojego psa. Jeśli jednak fala krytyki miałaby nie zrobić wrażenia na obytej w świecie showbiznesu celebrytce, to może zadanie to spełni zdjęcie rentgenowskie ofiary, która podróżowała w podobny sposób, jak jej córka, a pech chciał, że doszło do niegroźnego wypadku, który aktywował airbagi.

Wyłamane z bioder nogi i pogruchotana miednica

Niestety, nie tylko córka Doroty Gardias ma tak niebezpieczne nawyki. Patrząc na polskie drogi, szczególnie podczas wakacyjnych wyjazdów, co chwilę napotkać można auto w którym pasażer trzyma stopy na desce rozdzielczej. Ok, rozumiem, że dla niektórych to może być odprężająca pozycja na dłuższych trasach, choć ortopedzi pewnie mają na to swoje, odmienne zdanie, ale nie o skrzywienie kręgosłupa tym razem chodzi.

Więcej motoryzacyjnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tej sytuacji trzeba uruchomić wyobraźnię i zastanowić się co się stanie w przypadku nawet niewielkiej kolizji, ale wystarczającej do tego, żeby odpalić poduszki powietrzne. Trzeba po prostu pomyśleć, co stanie się z tymi nogami, miednicą i resztą ciała, w momencie stłuczki i wystrzału poduszki powietrznej.

Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne mają za zadanie minimalizować skutki wypadku. Zabezpieczenia te jednak spełnią swoje zadanie tylko wtedy, gdy pasażer zajmie odpowiednią pozycję w fotelu. Każdy odchył od tej normy może spowodować skutek odwrotny – zamiast zapewniać bezpieczeństwo, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Pamiętacie zbiórkę na renowację Subaru Leone kapitana Walędzika? Sprawdziliśmy, co dzieje się z autem powstańca

Napełniający się z ogromną prędkością airbag zadziała jak katapulta wystrzeliwująca nogi w stronę głowy. To naprawdę niszczycielska siła, która łamie kości, miednicę i wyrywa kości z bioder. Jak wielkie zniszczenia w ciele poszkodowanych może wywołać, pokazują zdjęcia rentgenowskie ofiar takich kolizji.

W tej sytuacji doszło nie tylko do złamania, ale również do wyrwania stawu z biodra. Co prawda w tym przypadku pasażerka przeżyła, ale jej sprawność ruchowa będzie mocno ograniczona już do końca życia. Co więcej, lekarze ostrzegają, że podczas takiego uderzenia może nawet dojść do złamania kręgosłupa czy przerwania rdzenia kręgowego, co oznacza już inwalidztwo do końca życia. Trudno uwierzyć, że gdyby siedziała prawidłowo na fotelu, skończyłoby się jedynie na kilku siniakach i nadwyrężonej szyi.

Jednym słowem widok ofiar takich wypadków robi piorunujące wrażenie. Sam mogę pochwalić się tym, że pokazując filmy oraz zdjęcia rentgenowskie ofiar, udało mi się już kilka osób odzwyczaić od takiego stylu podróżowania. Okazuje się, że to skuteczniej działa na wyobraźnie ludzi niż zdjęcia płuc palacza, umieszczane na opakowaniach papierosów.