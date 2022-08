Złote a Puma. Ford wprowadza limitowaną edycję crossovera

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W zeszłym roku Ford zorganizował konkurs w swoich mediach społecznościowych, gdzie obserwujący mieli zdecydować o stylistyce nowej Pumy ST. Większość zdecydowała, że pojazd powinien mieć sportowe zacięcie i złote wykończenie. Jak zapowiedzieli, tak zrobili.

Ford Puma kusi nie tylko funkcjonalnym bagażnikiem

Specjalna limitowana edycja Forda Pumy ST-Line X Gold bazuje właśnie na tym projekcie, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. To pierwsza taka sytuacja w historii Forda, kiedy tak liczna grupa fanów zadecydowała o wyglądzie samochodu. Wersja X Gold oparta została na wersji wyposażenia ST-Line X.

To co wyróżnia ten model, to zewnętrzna stylistyka wersji ST-Line X Gold obejmuje duży tylny spojler, podwójne czarno-złote pasy wzdłuż maski i dachu, 18-calowe obręcze kół w kolorze złotym oraz elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże z projekcją logo „Puma". Samochody tej edycji są dostępne w dwóch kolorach: Agate Black albo Grey Matter.

Wyposażenie wnętrza obejmuje przeszycia w kolorze Aurora Gold – na częściowo skórzanej tapicerce foteli, boczkach przednich drzwi, na dywanikach, na uchwycie hamulca ręcznego oraz na mieszku dźwigni zmiany biegów. Kanały wentylacyjne także zostały wykończone w kolorze złotym.

W edycji Gold samochód został doposażony w kilka dodatkowych elementów w stosunku do wersji ST-Line X, są to m.in. pakiet Driver Assistance obejmujący monitorowanie martwego pola widzenia, tempomat adaptacyjny, system wspomagający parkowanie, kamerę ułatwiającą parkowanie tyłem, a także czujniki parkowania z przodu czy asystenta wspomagającego kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h. W standardzie znajdują się także nakładki na progi przednich drzwi oraz pakiet Winter obejmujący podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę i podgrzewaną przednią szybę (Quickclear).

Opcjonalnie dostępne są natomiast m.in. przednie fotele z masażem, drzwi bagażnika otwierane/zamykane elektrycznie i bezdotykowo, autoalarm, relingi bagażnika dachowego, demontowalny hak holowniczy, koło zapasowe czy reflektory Full LED w stylistyce GT.

W Polsce ten model będzie dostępny w dwóch wersjach silnikowych z dwusprzęgłową przekładnią PowerShift – o mocy 125 KM, której cena rozpoczyna się od 139.300 zł oraz 155 KM, której cena startuje od 142.600 zł.