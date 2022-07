Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy. "Sam kształt to nie wszystko". Chińskie podróbki to...

Okulary to nie jest tylko modny gadżet

Na początek warto zwrócić uwagę na wskazania lekarzy okulistów. Przypominają oni, że promieniowanie UV dociera do siatkówki i może ją uszkodzić. Wynika to z faktu, że w siatkówce oka znajdują się fotoreceptory, które absorbują światło. Dodatkowo, soczewka oka wraz z wiekiem, w przeciwieństwie do rogówki, ma zmienną absorpcję UV. Dlatego osoby w podeszłym wieku są szczególnie narażone na uszkodzenia i powinny nosić okulary przeciwsłoneczne. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Również spojówki, podobnie jak wszystkie wymieniowe wcześniej elementy oka, jeśli są narażone na promieniowanie ultrafioletowe, mogą doznawać zadrażnień, stanów zapalnych i zmian barwnikowych.

Ważne też, że intensywne promieniowanie słoneczne może także uszkodzić nasze powieki. Mogą się na nich tworzyć znamiona, uszkodzenia skóry, tak samo jak na każdej innej odkrytej części skóry. Powieki są zaś pierwszym elementem chroniącym oko przed promieniowaniem UV. Tak więc okulary przeciwsłoneczne wydają się koniecznością przy intensywnym świetle słonecznym.

Okulary przeciwsłoneczne, czyli kolorowy zawrót głowy

Najczęściej spotykany rodzaj okularów przeciwsłonecznych to okulary których szkła są barwione na stały kolor o różnej intensywności: od jasnych, przez średnie, po bardzo ciemne kolory. Wybór zależy od preferencji konkretnej osoby. Warto jednak pamiętać jakie są zalety i różnice soczewek w najpopularniejszych kolorach:

Szare soczewki – neutralne, gwarantują naturalne widzenie barw, przez co są najbardziej uniwersalne i nadają się dla każdego. Są one najbardziej polecane dla kierowców.

– neutralne, gwarantują naturalne widzenie barw, przez co są najbardziej uniwersalne i nadają się dla każdego. Są one najbardziej polecane dla kierowców. Brązowe soczewki – chłoną niebieskie światło, przez co gwarantują poprawę kontrastu, ostrości i głębi widzenia, dzięki temu oko odpoczywa. Są dobrym wyborem dla kierowców i osób o wrażliwych oczach.

– chłoną niebieskie światło, przez co gwarantują poprawę kontrastu, ostrości i głębi widzenia, dzięki temu oko odpoczywa. Są dobrym wyborem dla kierowców i osób o wrażliwych oczach. Żółte, złote lub pomarańczowe – rozjaśniają i zwiększają kontrast; sprawdzają się doskonale w gorszych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, szarówka).

– rozjaśniają i zwiększają kontrast; sprawdzają się doskonale w gorszych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, szarówka). Czerwone lub różowe – idealne przy delikatnym świetle. Często wybierane przez miłośników porannego joggingu.

Bardzo ważną sprawą jest fakt, że nawet ciemne barwienie soczewek ogranicza tylko światło widoczne dla oka, ale nic nam nie mówi o ochronie przed promieniowaniem UV.

Według profesjonalnych okulistów, podczas zakupu, jakość okularów przeciwsłonecznych można ocenić w bardzo ograniczonym zakresie. Tylko znak CE potwierdza, że okulary przeciwsłoneczne spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa dyrektyw UE.

Warto sprawdzić przy zakupie okularów informacje o mocy filtra UV. Najlepsze okulary mają filtr UV 400, który pochłania 99 proc. szkodliwego promieniowania.

Szkła polaryzacyjne

Jeśli podczas jazdy nosisz okulary przeciwsłoneczne, upewnij się, że mają one szkła polaryzacyjne. Soczewki takie neutralizują oślepiające odblaski, a dodatkowo zwiększają kontrast, dzięki czemu widzimy ostrzej i w bardziej nasyconych barwach.

Polaryzacja jest szczególnie zalecana kierowcom i osobom spędzającym dużo czasu nad wodą czy podczas uprawiania sportów zimowych.

Powłoka antyrefleksyjna zapobiega natomiast odbijaniu się światła od okularów i od oczu, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny, a oczy mniej się męczą.

Doskonałą opcją są także lustrzanki, które działają jak lustra weneckie, dlatego bardzo dobrze chronią oczy. Takie okulary selektywnie filtrują niebieskie światło, co gwarantuje ostry obraz, maksymalną ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem oraz komfort patrzenia i skuteczną blokadę intensywnych odbić światła.

Chińskie podróbki Ray Ban, czyli dlaczego ich unikać

Niestety wiele osób patrzy jedynie kształt i markę okularów.

Faktycznie w chińskich okularach Ray Ban będziesz wyglądał szpanersko, ale są one mniej bezpieczne niż tanie okulary w sklepie specjalistycznym.

Okulary markowe, zakupione na straganach lub w sklepach niespecjalistycznych, często tylko przypominają najbardziej znane i topowe modele.

Są jednak pozbawione odpowiednich filtrów chroniących oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV. Soczewki takich okularów są bardzo niskiej jakości, nawet jeśli mają naklejkę z filtrem UV (Pamiętaj musi być certyfikat CE).

Źrenice oczu, rozszerzające się pod wpływem przyciemnienia, przy tanich okularach bez odpowiednich filtrów, przepuszczają więcej szkodliwego promieniowania UV. Nasze oczy będą pozbawione skutecznej ochrony i dodatkowo będą kumulować niekorzystny wpływ promieni słonecznych.

Okulary dla osób z wadą wzroku

Do okularów korekcyjnych wybiera się: soczewki korekcyjne barwione w modnych kolorach, soczewki z gradientem, czy szkła fotochromowe, które dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych. W pomieszczeniach pozostają one przezroczyste, a na zewnątrz szybko zabarwiają się niczym okulary przeciwsłoneczne. O czym warto jednak pamiętać?

Popularne szkła fotochromatyczne, to typ szkieł, który zabarwiają się pod wpływemdziałania promieni UV.

Są one bardzo często używane w okularach, ale... takie szkła nie są ideałem dla kierowcy. Problemem jest czas zaciemnienia, a przede wszystkim czas rozjaśnienia, który często wynosi 30 sekund.

Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca jadąc słonecznym wybrzeżem Chorwacji, Włoch, czy Francji nagle wjeżdża do tunelu. Jego szkła fotochromatyczne, które są ciemne ze względu na intensywne światło, w tunelu nie rozjaśnią się od razu i... przez pewien czas kierowca jedzie w zupełnym zaciemnieniu (tunel i dodatkowo ciemne szkła). Gdy zaś wyjedzie na otwartą przestrzeń, to szkła które zdążyły się w tunelu rozjaśnić, przez 30 sekund będą powodować, że kierowca zostanie oślepiony.

Ponadto, samoprzyciemniające się okulary zawsze pochłaniają około 20 do 30 procent światła, nawet gdy są „w pełni rozjaśnione". Działają więc mniej więcej jak słabe okulary przeciwsłoneczne. Kierowcom brakuje zatem normalnej proporcji światła, jasności i kontrastu widzenia. Stąd też, zwłaszcza osoby starsze nie powinny nosić w samochodzie takich okularów. Będzie to szczególnie odczuwalne o zmierzchu i w nocy.

Druga opcja dla osób noszących szkła korekcyjne to szkła barwione gradialnie. Takie szkła mogą być w górnej części zabarwione, a w dolnej nie, poziom i kolor zabarwienia można dostosować indywidualnie do preferencji pacjenta.

Często stosowane są też nakładki przeciwsłoneczne na okulary optyczne. Takie nakładki muszą być dopasowane do okularów noszonych na co dzień. To dobre rozwiązanie dla osób z wadami wzroku, które na stałe muszą nosić okulary.

Na koniec trzy przykazania dla kierowców noszących okulary przeciwsłoneczne