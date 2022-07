Nastolatek zaszalał za kierownicą. Będzie miał co opowiadać kolegom

Wśród nieletnich panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji prowadząc samochód bez prawa jazdy. Takie myślenie jest błędne. Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny. W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się nieletni to sprawa trafia do sądu rodzinnego. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia.

REKLAMA

O konsekwencjach jazdy samochodem bez stosownych uprawnień przekona się pewien 16-latek z województwa dolnośląskiego. Nastolatek bez wiedzy rodziców zabrał kluczyki do BMW serii 5 i wybrał się na przejażdżkę.

Młodego człowieka, który nie powinien wsiadać za kierownicę, złapali policjanci z powiatu legnickiego. Mundurowi kontrolujący prędkość zmotoryzowanych w Prochowicach namierzyli zbyt szybko jadące BMW. Kierujący w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o 46 km/h i pomimo wydawanych wyraźnych znaków nakazujących zatrzymanie do kontroli, zignorował policjantów podejmując ucieczkę.

Kierowca Ferrari odmówił przyjęcia mandatu. Woli tłumaczyć się w sądzie

Policjanci ruchu drogowego ruszyli w pościg, używając przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po zatrzymaniu BMW wyszło na jaw, że pojazd prowadzi 16-latek. Swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył chęcią pojeżdżenia samochodem, a niezatrzymanie się do kontroli argumentował stresem wywołanym na widok funkcjonariuszy.

Z policyjnego komunikatu prasowego dowiadujemy się, że nieodpowiedzialnego młodzieńca po zakończeniu niezbędnych czynności legniccy policjanci przekazali matce. 16-latek został przesłuchany, a materiały z tego postępowania zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych losach młodego człowieka oraz konsekwencjach, jakie poniesie w związku z kierowaniem pojazdem bez uprawnień oraz próbę ucieczki przed policjantami.