Policjanci z Wyszkowa zatrzymali 57-letniego kierowca Audi, który po minięciu kontroli prędkości wbił pedał gazu do podłogi, rozpędzając się przy tym do 144 km/h. Na miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości wynoszące 50 km/h. Jego idiotyczne zachowanie słono go kosztowało.

