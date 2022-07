Znaki z nazwami miejscowości. Czemu akurat te miejscowości?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jadąc gdzieś mijamy pełno znaków z nazwami miejscowości, które określają nam kierunek. Często uważamy za nielogiczne umieszczenie takiej a nie innej miejscowości np. przy zjeździe z autostrady. Jak się jednak okazuje nawet ten dobór ma podwaliny prawne.

O tym jaka nazwa miejscowości znajdzie się na znaku reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Według tego rozporządzenia umieszczanie miejscowości na znaku zależy od hierarchii. W pierwszej kolejności jest to najbliższe miasto wojewódzkie. Dalej najbliższe miasto na prawach powiatu, zaś trzecie w kolejności jest najbliższe miasto z siedzibą powiatu. Następnie mamy przejście graniczne, do którego prowadzi dana droga. Podkreślić należy jednak, że w tym przypadku za nazwą należy umieścić znak „PL" i znak wyróżniający państwo, do którego prowadzi przejście, przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Na końcu jest inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub przejścia granicznego.

Istnieją również wyjątki, które także zostały zawarte w powyższym rozporządzeniu. Warto przypomnieć, że w maju 2019 roku zmieniono treść rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków dopuszczając podawanie na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach nazwę dużego miasta sąsiedniego państwa, do którego prowadzi droga, w języku polskim oraz w języku oryginalnym (uprzednio tylko w oryginale). Zatem gdy dojeżdżamy do granicy naszego państwa na znakach pojawi się nazwa dużego miasta z kraju sąsiada zapisana w wersji polskiej i w odpowiednim języku, w którym mieści się ta miejscowość.

Istnieją również tablice szlaku drogowego. Stawiane są w celu potwierdzenia przebiegu drogi krajowej. Podaje się jej numer, główne miejscowości na trasie i odległość od nich. Na takich tablicach znajdują się następujące informacje:

w wierszu górnym - nazwę najbliższej miejscowości stanowiącej siedzibę gminy lub powiatu, miejscowości o znaczeniu turystycznym, miejscowości na skrzyżowaniu z drogą krajową lub wojewódzką lub nazwę miejscowości kierunkowej,

w wierszu dolnym – nazwę przejścia granicznego, jeżeli szlak prowadzi do granicy UE lub nazwę miasta sąsiedniego państwa, jeżeli szlak prowadzi do sąsiedniego państwa należącego do strefy Schengen, albo nazwę miasta kierunkowego,

w wierszach pośrednich – nazwy miast o znaczeniu administracyjnym, turystycznym lub komunikacyjnym, w tym nazwę kierunkowego, jeżeli nie jest podawane w wierszu dolnym lub górnym.

Liczba miejscowości powinna być tak dobrana, aby liczba wierszy podających ich nazwy nie przekraczała czterech na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, a trzech - na autostradach.

Zatem jak widać, to dlaczego dana miejscowość jest umieszczona na tablicy to nie widzimisię zarządcy drogi, tylko konkretny przepis regulujący tę kwestię.