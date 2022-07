Znak D-51. Kierowcy go wyjątkowo nie lubią, bo za nim tracą prawo jazdy

O znakach drogowych i tablicach ustawianych przy drogach więcej piszemy również w serwisie Gazeta.pl.

Znaki drogowe, których oznaczenie zaczyna się od liter D, pełnią funkcję informacyjną. Nie ograniczają prędkości, nie wprowadzają nakazów czy zakazów. Czemu zatem kierowcy w sposób szczególny boją się tablicy D-51? Chociażby dlatego, że informuje ona o... pomiarze prędkości. Definicja tego znaku brzmi "automatyczna kontrola prędkości".

O czym informuje znak D-51? Uważaj na... fotoradar!

Za znakiem D-51 prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Dziś głównie chodzi o fotoradar, a właściwie to maszt fotoradaru. Bo nie w każdym maszcie w dowolnym momencie znajduje się aparatura rejestrująca wykroczenia. Jeszcze kilka lat temu tablicą tą oznaczany był odcinkowy pomiar prędkości. Ten w sierpniu roku 2019 otrzymał jednak spersonalizowany znak. Ma on oznaczenie D-51a, a jego definicja brzmi "automatyczna kontrola średniej prędkości".

Znak D-51. Kilka informacji technicznych

Na chwilę należy jednak powrócić jeszcze do samego znaku D-51. Bo pozostają jeszcze dwie kwestie techniczne. Znak taki należy ustawić dla każdego kierunku, w którym może nastąpić automatyczny pomiar prędkości. Jeżeli chodzi o odległość, tablicę stawia się od 100 do 200 metrów od urządzenia pomiarowego, gdy dopuszczalna prędkość wynosi do 60 km/h. Gdy jest wyższa, przepisy narzucają dystans sięgający od 200 do 500 metrów. W przypadku dróg ekspresowych i autostrad to od 500 do 700 metrów.

Czasami znaki D-51 były łączone z tabliczkami z napisem "Na odcinku...". Taki zestaw ostrzegał przed automatyczną kontrolą prędkości wykonywaną przez strażników gminnych lub miejskich. Działali na podstawie art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis został jednak uchylony. Tym samym strażnicy nie mają uprawnień do wykonywania pomiarów prędkości, a takie zestawy znaków powinny zniknąć z polskich dróg.

Czemu kierowcy boją się znaku D-51?

No dobrze, ale czemu tak właściwie kierowcy boją się znaku D-51 i czemu mogą stracić za nim prawo jazdy? Przemawiają za tym dwa powody. Po pierwsze dlatego, że kierujący nie zawsze pamiętają jakie ograniczenie prędkości zostało wyznaczone dla danego odcinka drogi. Znak B-33 nie jest powtarzany w tym punkcie. Po drugie dlatego, że zarówno znaki D-51, jak i fotoradary pojawiają się głównie w terenie zabudowanym. A tu przekroczenie prędkości o więcej niż 51 km/h oznacza automatyczne wstrzymanie uprawnień do kierowania na 3 miesiące.

Zbyt szybka jazda i fotoradar? Mandat przyjdzie pocztą

W sytuacji, w której kierujący nie zwolni wystarczająco za tablicą D-51 i urządzenie zarejestruje jego prędkość, właściciel auta powinien spodziewać się listu od ITD. W tym zostanie poinformowany o wykroczeniu i wezwany do wskazania sprawcy. Ile może wynosić potencjalny mandat? To zależy od dwóch rzeczy. Skali przekroczenia prędkości i faktu czy właściciel auta wskaże kierowcę. Brak wskazania sprawcy oznacza mandat wynoszący podwójną stawkę za przekroczenie prędkości, ale nie mniej niż 800 zł. A za zbyt szybką jazdę płaci się następujące kwoty. Przypominamy je poniżej.