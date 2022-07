Najdziwniejszy rekord świata? Wymiana koła w trakcie jazdy [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Są różne dziwnego rekordy świata. W najdłuższym leżeniu, na rozbijaniu głową cegieł itd. Tutaj mamy kolejny rekord, który zalicza się do tych dziwnych i nikomu niepotrzebnych – wymiana koła podczas jazdy samochodem.

Właśnie. Wymiana koła podczas jazdy, czy komuś to potrzebne i w ogóle przyszło do głowy? Jak widać tak i nawet ustanowiono rekord, który wynosi 1 minutę i 17,64 sekundy. To nowy rekord świata Guinnessa. To znaczy, że był stary do pokonania.

Nowy ustanowili dwaj Włosi. Manuel Zoldan prowadzi to stare BMW z Gianlucą Folco na siedzeniu pasażera. To znaczy, zaczyna na siedzeniu pasażera, ale szybko wysiada przez okno, gdy Zoldan podnosi beemkę na dwa koła. Zasada numer jeden przy zmianie opony w ruchu – koło, o którym mowa, oczywiście nie może się poruszać. Tak więc, podczas gdy Zoldan powoli krąży po podłodze z BMW niepewnie balansującym na dwóch kołach, Folco zdejmuje nieruchome przednie koło i zamienia je na koło zamontowane na drzwiach.

Ma narzędzia, ma talent i wykonuje pracę w rekordowym czasie. Stary rekord został pobity o 13 sekund. To zdecydowanie wysiłek zespołowy, ponieważ Zoldan wykazuje niesamowitą kontrolę nad samochodem, aby utrzymać BMW w równowadze przy tak małej prędkości.

Jest to imponujący występ, który nie jest przydatny w prawdziwym życiu. Ale czy to komuś przeszkadza? Zazwyczaj zabawne rzeczy są bezsensowne.