Francuzi zadbali o swoje interesy. Nie będzie Renault ze znaczkiem Łady

Niedługo po rosyjskim ataku na Ukrainę koncern Renault oficjalnie wycofał się ze wschodniego rynku i sprzedał za symbolicznego rubla udziały w spółce AwtoWAZ. W ramach pakietu Rosjanie uzyskali od francuskiego koncernu licencję na produkcję najpopularniejszych modeli Dacii: Dustera, Logana i Sandero.

Auta miały być produkowane w dotychczasowych zakładach Łady i sprzedawane na lokalnym rynku pod rosyjską marką. Szybko okazało się, że nie jest to proste, jak mogłoby się wydawać. Pierwsze Renault ze znaczkiem Łady wyjadą z fabryki najwcześniej dopiero w przyszłym roku. O ile w ogóle wyjadą.

Dacia Duster występowała na rosyjskim rynku pod znakiem Renault. Popularny SUV jeszcze do niedawna był produkowany w moskiewskiej fabryce Renault. Tej samej, która jeszcze niedawno miała wskrzesić markę Moskwicz. Nie wystarczyło uruchomić samej linii montażowej. Najpierw trzeba ją przenieść do jednej z fabryk koncernu AwtoWAZ. W tym przypadku wybrano macierzysty zakład w Togliatti.

Po drodze okazało się, że model Duster zdobył bardzo niską ocenę punktowa w klasyfikacji "rosyjskości" pojazdów, prowadzoną przez rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Okazało się, że na 8800 możliwych do zdobycia punktów, samochody Dacii zdobyły zaledwie 2199 punktów. To oznacza, że udział importowanych podzespołów jest bardzo wysoki, co oddala szansę na szybkie uruchomienie produkcji.

Były minister transportu Federacji Rosyjskiej, który niedawno objął fotel prezesa rosyjskiego koncernu stwierdził w rozmowie z lokalnymi mediami, że uruchomienie produkcji Dustera jest mocno utrudnione. Ewentualne decyzje w tej sprawie zapadną nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Sokołow przyznał w jednym z wywiadów, że wznowienie produkcji jakiegokolwiek modelu Renault będzie się wiązać z koniecznością wypłaty bardzo wysokich tantiem, które praktycznie w całości pochłoną marżę. W ten sposób produkcja samochodów będzie nieopłacalna.

Wszystko wskazuje na to, że koncern Renault kończąc swoją działalność na rosyjskim rynku zabezpieczył całkiem dobrze swoje interesy.