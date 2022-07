Czy wolno jechać lewym pasem jezdni? W Polsce obowiązuje ruch prawostronny

Kolejne porady związane z przepisami prawa o ruchu drogowym publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Prawy pas ruchu jest niezwykle dziurawy. W efekcie kierujący pomimo pustej drogi postanowił zjechać na pas lewy. Sytuację zauważył jednak patrol policji. Skutek? Zatrzymał pojazd i ukarał jego kierowcę mandatem wynoszącym nawet 3 tys. zł. I nie, to nie jest żart.

Dwa pasy i ruch prawostronny. Co to oznacza?

Powyższy opis to wynik działania dwóch przepisów. Pierwszym jest art. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o ruchu prawostronnym obowiązującym w Polsce i wynikającym z niego obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Zatem jedynym właściwym pasem ruchu jest pas prawy. Drugim jest art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, który mówi o wykraczaniu przeciwko innym przepisom ruchu drogowego. A jako że złamanie nakazu jazdy przy prawej krawędzi nie ma swojego zapisu w KW, staje się takim właśnie wykroczeniem.

Kiedy można jechać lewym pasem? Trzy wyjątki.

Według polskich przepisów, kierujący na drodze posiadającej więcej niż jeden pas ruchu w danym kierunku, powinien i tak jechać pasem prawym. Wyjątki? Te dotyczą kilku scenariuszy. Na lewym pasie pojazd powinien pojawić się wtedy, gdy jego kierowca rozpoczął manewr wyprzedzania, na prawym pasie ruch zwolnił i pojawiła się duża ilość samochodów, ewentualnie kierujący planuje wykonać manewr, który jest dozwolony tylko z pasa lewego.

Nie mogę, ale jadę lewym pasem. Powiedz policjantom dlaczego

I choć wykładnia prawa w tym punkcie wydaje się oczywista, jest przygotowana mocno idealistycznie. I aby to udowodnić, najlepiej cofnąć się do przykładu podanego w pierwszym akapicie. Kierowcy często rezygnują z jazdy pasem prawym z uwagi na fakt, że na ogół jego nawierzchnia znajduje się w złym stanie. Jest dziurawa lub posiada koleiny, a to grozi uszkodzeniem pojazdu lub nawet poślizgiem w czasie opadów deszczu. Czasami z prawego pasa zjeżdżają też kierujący ciężarówkami – w jeździe po tej stronie drogi przeszkadzają im bowiem np. korony przydrożnych drzew uderzające w poszycie naczepy.

W skrócie, podczas jazdy pustą drogą kierujący nie może zająć pasa innego niż prawy, ale czasami po prostu musi tak zrobić. Dla własnego bezpieczeństwa i z uwagi na dbanie o stan pojazdu. W razie zatrzymania przez patrol policji, warto dokładnie wyjaśnić motywację swojego zachowania funkcjonariuszom. Ci powinni odstąpić od ukarania kierowcy. A nawet jeżeli tego nie zrobią, kierujący może odmówić przyjęcia mandatu i dochodzić swoich praw przed sądem.