Znak A-30, to za nim kierowcy czują niepokój. I słusznie!

Trójkątna tablica z czerwoną obwódką, pomarańczowym tłem i... wykrzyknikiem. To wygląda niepokojąco? I to jak! Szczególnie że wykrzyknik jest trochę niedookreślony. Niedookreślona zresztą jest też definicja tej tablicy. Bo znak A-30 oznacza inne niebezpieczeństwo.

Wykrzyknik ma informować o innym niebezpieczeństwie

Ustawodawca znaczenie znaku A-30 wyjaśnił w dość prosty sposób. Ostrzega on kierującego przed niebezpieczeństwem, które nie zostało wyrażone żadnym z pozostałych znaków ostrzegawczych, czyli od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34. Całe szczęście jednak w kwestii identyfikacji niebezpieczeństwa przepisy nie liczą na domyślność kierującego. Rodzaj zagrożenia powinien być bowiem sprecyzowany. To odbywa się za pomocą symbolu lub napisu pojawiającego się na tabliczce umieszczonej pod znakiem A-30.

Znak A-30 może mieć formę klasycznej tablicy, ale też znaku świetlnego. Warto o tym pamiętać.

Co oznacza inne niebezpieczeństwo ze znaku A-30?

No dobrze, ale jakie mogą być te inne niebezpieczeństwa, przed którymi ostrzega znak A-30? Lista jest dość długa. I w dużej mierze wyznaczają dodatkowe tabliczki. Najczęściej stosowane przykłady niebezpieczeństw podajemy poniżej.

tabliczka T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,

tabliczka T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze,

tabliczka T-11 - przeprawa promowa,

tabliczka T-12 - podłużny uskok nawierzchni,

tabliczka T-13 - odcinek drogi z koleinami,

tabliczka T-14 - miejsce częstych wypadków,

tabliczka T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią,

tabliczka T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych,

tabliczka T-17 - granica państwa,

tabliczka T-18 - nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

Warto pamiętać o tym, że drogowcy podczas ustawiania znaku A-30 przy drodze mogą określić też gdzie dokładnie pojawia się ryzyko innego niebezpieczeństwa. Stanie się tak w przypadku dodania tabliczki T-1, mówiącej o odległości znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Gdy pod znakiem pojawi się tabliczka T-2, drogowcy wyznaczą długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Widzę znak A-30. Jak reagować na inne niebezpieczeństwo?

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak tak właściwie powinien zachować się kierowca, widząc przy drodze znak A-30? Na początek warto zdjąć nogę z gazu i zredukować prędkość. Wolniejsza jazda sprawia, że łatwiej będzie zareagować w razie nagłego pojawienia się sytuacji kryzysowej na drodze. Poza tym należy zachować szczególną ostrożność. Kierujący powinien jeszcze uważniej obserwować drogę, jej otoczenie i sposób zorganizowania ruchu drogowego. Tylko w ten sposób uda mu się ograniczyć ryzyko kolizji czy wypadku.