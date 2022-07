Skoda chce przedefiniować design wnętrza. Opublikowała pierwsze zdjęcie kabiny Vision 7S

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co jakiś czas producenci przedstawiają samochody koncepcyjne, z których poszczególne elementy zostaną wykorzystane w modelach produkcyjnych. U jednych są to światła, u innych cała koncepcja nadwozia. Zazwyczaj jednak najbardziej futurystycznie prezentują się wnętrza, które prawie nigdy nie są wykorzystywane.

Nie inaczej jest w Skodzie, która również lubi się pochwalić, że ich projektanci robią coś oryginalnego i ciekawego. Taki sam zabieg prawdopodobnie zostanie zastosowany w ich najnowszym modelu koncepcyjnym Vision 7S, z którego udostępniono pierwszy szkic wnętrza.

Vision 7S to elektryczny samochód koncepcyjny, w którym zastosowany nowy język stylistyczny. Wnętrze jest przestronne i minimalistyczne, a także wykorzystano ekologiczne materiały. Co ciekawe jest to pojazd, który jest w stanie pomieścić do siedmiu osób w trzech rzędach siedzeń.

Na szkicu widoczna jest szeroka, pozioma deska rozdzielcza, która rozciąga się na drzwi, przez co zwiększa poczucie przestrzeni. Widoczny jest również podłokietnik, który ma wspomagać kierowcę przy obsłudze ekranu i dotykowych przycisków.

Oświetlenie podkreśla różne części wnętrza, w tym wskaźnik stanu naładowania i zapewnia odpowiednią ilość światła podczas wsiadania i wysiadania. W panelach drzwi również znajdują się elementy dotykowe.

Widoczny również jest fotelik dziecięcy zintegrowany z konsolą środkową, a także uchwyty na urządzenia multimedialne znajdujące się w oparciach przednich foteli.

Skoda podała, że w tym aucie dostępne są dwa tryby ustawień wnętrza – podczas jazdy i relaks. W trybie jazdy wszystkie elementy sterujące są ustawione w idealnej pozycji, a centralny ekran dotykowy jest umiejscowiony pionowo, aby wyświetlać niezbędne informacje.

Tryb relaksu w samochodzie można aktywować podczas ładowania lub postoju na odpoczynek. Kierownica i zestaw wskaźników przesuwają się wtedy do przodu, fotele w pierwszym i drugim rzędzie cofają się, zapewniając pozycję sprzyjającą relaksowi, a ekran systemu multimedialnego przyjmuje pozycję poziomą. Ta opcja zapewnia pasażerom przestrzeń i komfort.