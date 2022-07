Honda ZR-V debiutuje w Japonii. To amerykańskie HR-V

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Honda zaprezentowała w Japonii nowy model ZR-V, który jest bardziej wystylizowaną wersją chińskiego ZR-V i jest z wyglądu takie samo jak HR-V z USA. Do tego dostępne jest w pełnej hybrydzie e:HEV i będzie również dostępny w Europie.

Tak jak wszyscy się spodziewali, ZR-V jest bardzo podobny do swojego rodzeństwa, ale ma kilka różnic wykończeniowych. Najbardziej uderzającą różnicą jest przedni zderzak, który porzuca czarne wykończenie, aby uzyskać bardziej jednolity wygląd w kolorze nadwozia. Grill również otrzymuje wyjątkową obróbkę, z pionowymi szczelinami zastępującymi wzór plastra miodu.

Podobny zabieg wprowadzono w wykończeniu nadkoli, progów i tylnego zderzaka, które tutaj są w kolorze nadwozia. Do tego jest aluminiowa wstawka zakończona dwiema rurami wydechowymi.

Emblemat Hondy ma niebieskie akcenty, wskazujące na zelektryfikowany układ napędowy wraz z logo e:HEV na tylnej klapie.

Wnętrze jest dokładnie takie samo, jak prezentuje się w amerykańskim HR-V. Widać nawiewy pod jedną listwą, analogowe pokrętła od klimatyzacji, wolnostojący ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego i cyfrowy zestaw wskaźników.

Japońscy klienci otrzymują natomiast skrzynię biegów obsługiwaną poprzez przyciski. Podobne rozwiązanie zastosowano w CR-V e:HEV.

Co ważniejsze, nowy ZR-V jest oferowany z systemem hybrydowym AWD, który łączy 2-litrowy silnik spalinowy i dwa silniki elektryczne. Honda nie ujawniła szczegółowych specyfikacji, ale podobny 2,0-litrowy hybrydowy układ napędowy można znaleźć w Civic e:HEV z napędem na cztery koła, oferując łączną moc 184 KM. Pomijając opcję zelektryfikowaną, istnieje również wersja tylko z silnikiem spalinowym. Jest to jednostka z turbodoładowanym 1,5-litrowym silnikiem połączonym ze skrzynią CVT, która przekazuje moc na wszystkie cztery koła.

Przyjmowanie zamówień na ZR-V w Japonii rozpocząć ma się we wrześniu, a zadebiutuje w salonach jeszcze jesienią. Skoro tak to ma wyglądać, to również niedługo ZR-V zadebiutuje w Europie. Jednak u nas dostępny będzie wyłącznie w wersji e:HEV.