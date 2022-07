Szeryf ze skody wyprzedził wyłączonym pasem i wyhamował prawie do zera. Na eSce

Jeden z najnowszych filmików STOP CHAM ma już sto tysięcy wyświetleń i całe mnóstwo komentarzy. To jeden z tych kanałów na YouTube, na który raz na jakiś czas powinien zajrzeć chyba każdy kierowca. Pojawiają się tam nagrania z wideorejestratorów i skrajnie niebezpieczne sytuacje. Takie filmy znacznie mocniej działają na wyobraźnię niż policyjne nagrania z zatrzymań za prędkość. O bezpieczeństwie na drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

Popis kierowcy białej skody na drodze ekspresowej powinien być pokazywany na kursach na prawo jazdy jako przykład, jak NIE JEŹDZIĆ. Zresztą zobaczcie sami:

Smutny przykład drogowego szeryfa

Kierowca skody nie mógł zdzierżyć, że ktoś wyprzedza lewym pasem, jadąc zgodnie z przepisami. Widocznie należy do tej grupy kierujących, którzy uzurpują sobie do lewej strony dróg szybkiego ruchu wyłączne prawo. Co więcej, postanowił swoje niezadowolenie wyrazić w najgorszy możliwy sposób.

Wyprzedził nagrywającego z lewej strony pasem wyłączonym z ruchu (!), agresywnie wjechał przed niego i poczuł potrzebę wychowania drugiego kierowcy. Wyhamował prawie do zera na drodze ekspresowej, prowokując skrajnie niebezpieczną sytuację. Na szczęście udało się uniknąć groźnego wypadku.

Wśród polskich kierowców nie ma przyzwolenia na taką głupotę, a podobne wyczyny są piętnowane, co najlepiej pokazują komentarze pod filmem. Oto tylko kilka najwyżej ocenianych:

Moim zdaniem szeryfowanie powinno być z automatu karane dożywotnim zakazem prowadzenia samochodów. A najlepiej jeszcze traktowane jako usiłowanie spowodowania szkody na zdrowiu, mieniu i/lub życiu.

Za takie zachowanie prawo jazdy powinno być zatrzymywane z jeszcze większą surowością niż za przekroczenie prędkości o 50 km/h

Kierowca Skody powinien pozbyć się uprawnień na dłużej niż 3 m-ce.

Ludzie serio sobie nie zdają sprawy, co może się stać po takim mądrym manewrze?

Pamiętajcie o bezpiecznej odległości i nigdy nie dajcie się sprowokować piratowi drogowemu

Na drodze szybkiego ruchu, gdzie zgodnie z przepisami, możemy jechać nawet 120 lub 140 km/h, każdy wypadek może mieć tragiczne skutki. Dlatego tak ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości. Jazda na zderzaku jest wyjątkowo niebezpieczna. Zwłaszcza na drodze drodze ekspresowej lub autostradzie. Bezpieczna odległość ma nam pozwolić bezpiecznie zahamować i nie uderzyć w pojazd jadący bezpośrednio przed nami.

Daje pewność, że zawsze będziecie mieć czas na reakcję. To gwarancja komfortu jazdy i bezpieczeństwa. Zawsze o tym pamiętajmy. Dojeżdżanie do samochodu z przodu wcale nie sprawia, że do celu dojedziemy szybciej. Wręcz przeciwnie - narażamy się tylko na niepotrzebne nerwy oraz niebezpieczeństwo. Zwykłe hamowanie może się okazać skrajnie niebezpieczne. Nie prowokujmy niepotrzebnych zagrożeń na drodze.

fot. Moto.pl

A co robić, kiedy wyprzedzacie lewym pasem, a za wami będzie jechał taki frustrat, jak na filmie? Nic. Łamanie przepisów to problem pirata drogowego, nie wasz. Nie dajcie mu się wyprowadzić z równowagi ani nie wykonujcie gwałtownych ruchów, np. nie przyspieszajcie nagle, żeby jak najszybciej zwolnić lewy pas. Dojeżdżanie do zderzaka i mruganie długimi jest irytujące, ale większą krzywdę mogą wyrządzić niepotrzebne nerwy.

No i w takiej sytuacji zawsze miejcie z tyłu głowy, że to możecie trafić na szeryfa, jak na tym nagraniu. W tym przypadku nic się nie stało, dzięki błyskawicznej reakcji nagrywającego kierowcy.