Kolejny odcinek S19 coraz bliżej. Przeszedł proces kontroli przetargu

S19 powoli się rozrasta. Właśnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych pozytywnie zaopiniował przetarg na realizację odcinka od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego. Teraz wykonawca musi przedstawić gwarancję należytego wykonania robót i będzie można podpisać umowę.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 w województwie lubelskim wybrana została oferta firmy Stecol Corporation. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

A co właściwie obejmuje umowa? Odcinek od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego będzie mieć długość około 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę.

W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną: cztery mosty, 11 wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Wspomniany odcinek S19 Via Carpatia to już kolejny fragment tej trasy realizowany w województwie lubelskim. W lutym bieżącego roku rozpoczęto realizację S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Miedzyrzeca Podlaskiego (ok. 13,7 km). Również wybrano wykonawcę od Radzynia Podlaskiego do Kocka.