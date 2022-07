Ford z większym udziałem w amerykańskim rynku. Wzrost sprzedaży o 30 procent

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W czerwcu Ford w Stanach Zjednoczonych może się pochwalić wzrostem sprzedaży o 31,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Co ciekawe sprzedaż w branży motoryzacyjnej w USA spadła o 11 proc.

Wyniki pojazdów serii F wzrosły o 26,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, stanowiąc 37,9 proc. ogólnej sprzedaży Forda. Dzięki takiemu wynikowi samochody z tej gamy umacniają się na pozycji lidera segmentu po pierwszym półroczu 2022 roku.

Łączna sprzedaż pickupów Forda, w tym serii F, Rangera i Mavericka, wzrosła o 26,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy łącznej sprzedaży samochodów z tego segmentu na poziomie 66.663 sztuk. W konsekwencji udział Forda w rynku pickupów wzrósł o około 7 proc. w stosunku do roku 2021 r i wyniósł w czerwcu 29 proc.

Również na uznanie zasługują pojazdy elektryczne tego producenta. Ich sprzedaż, w porównaniu do ubiegłego roku skoczyła aż o 76,6 proc. Do rąk nowych klientów trafiło w czerwcu łącznie 4353 pojazdy. Dla połączonego portfolio elektryków: F-150 Lightning, Mustanga Mach-E i E-Transita, ponad 70 proc. nabywców to nowi klienci marki Ford, przechodzący od konkurencji.

Dużą popularnością ponownie cieszyły się także oferowane przez Forda SUV-y. Producent dostarczył nowym właścicielom 60.894 pojazdy, a więc o 35,3 proc. więcej niż w 2021 r. Sprzedaż Bronco wyniosła 8681 sztuk, zaś dla całej rodziny tych samochodów (Bronco i Bronco Sport) osiągnęła ona łącznie 15.703 egzemplarze, co oznacza wzrost o 82,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Silny wzrost sprzedaży odnotował zarówno Explorer, jak i Expedition. Łącznie ich sprzedaż wzrosła o 56,7 proc. i stanowiły one prawie 44 proc. miksu SUV-ów Forda. Dla porównania w ubiegłym roku było to 38 proc., a w maju 35 proc.

Ford Transit, poprawił swoje wyniki o 73,6 proc. (w porównaniu z rokiem ubiegłym). Sprzedaż całkowicie elektrycznej wersji tego samochodu wyniosła w USA 3008 sztuk (do czerwca br.).