Legendarny Ford wraca do Europy. Będzie dostępny w limitowanej wersji

Ford Bronco wrócił na rynek po 25 latach nieobecności. Bez wątpienia jest to kawał historii amerykańskiej motoryzacji. Nowy model ma w sobie sporo DNA z poprzednika, co widać po już w kwestii rozwiązań stylistycznych. Krótkie zwisy i szeroki rozstał kół zapowiadają, że nowe wcielenie sprawdzi się nie tylko podczas jazdy po asfalcie.

W USA zyskał miano G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), czyli modelu, który porusza się w każdym terenie. Wszystko dzięki sprawnemu napędowi na cztery koła i innowacyjnym systemem wspomagającym jazdę. Nowy Bronco oferuje aż siedem trybów jazdy. Począwszy od trybów drogowych (Normal, Eco, Sport, Slippery i specjalnego trybu G.O.A.T., tryby off-road obejmują Mud/Ruts, Sand oraz tryb Baja nawiązujący do wyścigów terenowych.

Pod maską amerykańskiej wersji może pracować 4-cylindrowy silnik EcoBoost o pojemności 2,3 litra (ok. 270 KM) lub V6 o pojemności 2,7 litra (310 KM). Nie wiadomo jeszcze, w jakim wydaniu Bronco trafi na Stary Kontynent, ale raczej powinniśmy się spodziewać mniejszej jednostki.

Wszyscy chętni na nowego Forda Bronco będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Samochód pojawi się na Starym Kontynencie dopiero pod koniec 2023 roku. Niestety, nie będzie dostępny w takiej skali, jak w przypadku amerykańskich klientów. Już na wstępie Ford zapowiedział ograniczoną dostępność. Wszystko wskazuje na to, że gama w Europie ograniczy się do jednej, specjalnej wersji.

Co ciekawe, auto będzie dostępne wyłącznie w wersji przystosowanej do ruchu prawostronnego. To oznacza, że klienci na Wyspach Brytyjskich obejdą się ze smakiem. Kluczowymi rynkami dla nowego Bronco będą z pewnością Niemcy, Francja czy Włochy. Trudno w tej chwili powiedzieć, jak będzie wyglądać dostępność na polskim rynku.

Ford Bronco jest dostępny w USA w kilku wydaniach: pełnowymiarowym, kompaktowym wydaniu Sport oraz ekstremalnym – Raptor. Niezależnie od wersji, samochód cieszy się ogromną popularnością do tego stopnia, że popyt przerasta podaż.

Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących specyfikacji nowego modelu. Na pewno samochód będzie dostępny z napędem 4x4 oraz bogatą ofertą akcesoriów. Reszta jest na razie owiana tajemnicą. Z niecierpliwością czekamy na kolejne smaczki dotyczące kolejnych szczegółów.