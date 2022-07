Ciekawostki Moto.pl: Peugeot, czyli młotki, piły, pługi i młynki. Aha samochody jeszcze

Po gruntownych przeróbkach jeszcze tego samego roku założono w nim odlewnię stali. Fabryczka ta wyspecjalizowała się w walcowaniu blachy na zimno. Na początku wieku braci Peugeot kojarzono więc z doskonałymi piłami, sprężynami i innymi elementami do których wykorzystywano walcowaną przez nich stal. Więcej artykułów o motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

REKLAMA

Kilkanaście lat później oferta została rozszerzona i na rynku pojawiły się firmowane przez Peugeot młynki do kawy, narzędzia stolarskie i rolnicze.

Zobacz wideo Testujemy Peugeota 208 z literą "e" i wtyczką

Motoryzacją firma zajęła się dopiero pod koniec XIX wieku.

Początkowo była to jedynie produkcja rowerów, które coraz częściej pojawiały się w wielkich miastach.

Następnie pomysłodawca ich produkcji (Armand Peugeot wnuk Jean Pierra) zaprojektował trójkołowy pojazd samobieżny. Nie był to we Francji pierwszy model którego nie napędzały mięśnie, ale dwuosobowy „samochód" wzbudzał spore zainteresowanie podczas Wystawy Uniwersalnej u stóp wieży Eifla w roku 1889. Trójkołowiec ten posiadał silnik parowy Serpoletta.

Ciekawostki Moto.pl: Citroen 2CV - brzydka kaczucha, która podbiła serca kierowców

Zapewne podczas tej wystawy Armand Peugeot spotkał się z przedstawicielami firmy Panhard & Levassor i popisał z nimi kontrakt na dostawę silników spalinowych, produkowanych na licencji Daimlera. Owocem tej współpracy stał się pierwszy samochód spalinowy marki Peugeot.

Peugeot nie zapomina o swoich korzeniach fot. Peugeot

Na głębokie wody....

Czterokołowce produkowane w firmie niewiele przypominały jeszcze późniejsze samochody. Były, podobnie jak pojazdy konkurentów, modelami wzorowanymi na bryczkach konnych wyposażonych w silnik. Jednak Peugeot nie poprzestał tylko na produkcji modeli podobnych do innych wersji. Chciał udowodnić, że jego samochody to nie są bryczki do niedzielnych przejażdżek, ale pojazdy mogące konkurować na trasach.

Dlatego też rozpoczęto przygotowywać samochody do jazd na dłuższych odcinkach. Pierwszą taką „wycieczką" była licząca ponad 2000 km trasa Paryż -Brest- Paryż, kiedy to samochód towarzyszył wyścigowi kolarskiemu. Dzięki temu o firmie stało się głośno. Zwiększono więc ofertę silnikową (dotychczas silnik V2 miał pojemność 565 ccm, a następnie 1026 ccm) i wytwarzano samochody na indywidualne życzenia. Najbardziej znanym samochodem tego okresu jest czterokołowy pojazd z nadwoziem „Vis-a-vis" budowany specjalnie dla Beja z Tunisu w roku 1891.

Historyczne modele Peugeota fot. Peugeot

Był to jeden z pierwszych modeli które trafiły na tamtejszy rynek i jeden z pierwszych eksportów aut.

Największym sukcesem rodziny Peugeot pod koniec XIX wieku było zwycięstwo ich pojazdu w wyścigu Paryż Ruoen. Wymogi regulaminu tego wyścigu przewidywały, że pojazd ma być samobieżny (nie mógł być ciągnięty) i musi jechać z prędkością średnią co najmniej 12,5 km/h. Wyścig wygrał pojazd parowy skonstruowany przez fabrykę De Dion - Bouton, ale po jego dyskwalifikacji okazało się, że najlepsze miejsce uzyskał Peugeot (ex aequo z Panhardem).

Dzięki tym wydarzeniom (zarówno towarzyskim, jak i sportowym) firma stała się sławna i bogaci klienci coraz częściej interesowali się jej wyrobami. Wychodząc naprzeciw ich życzeniom zwiększono ofertę nadwozi (kryta przestrzeń pasażerska) i silników (m.in. od 1902 oferowany jest silnik czterocylindrowy).

Peugeot 308 i Peugeot 309 fot. Paweł Kaczor