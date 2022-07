Chińczycy to zrobili. Tesla pokonana pod względem sprzedaży NEV

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nowe pojazdy energetyczne (NEV) to auta, które zasilane są hybrydowo, bateryjnie lub wodorowo. Dotychczas Tesla mogła się pochwalić największą sprzedażą tego typu pojazdów w skali globalnej. Jednak czasy się zmieniają i obecnie mamy nowego lidera – z Chin.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firma BYD sprzedała 641.350 pojazdów NEV. Stanowi to wzrost o 314,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku i stawia chińskiego producenta samochodów przed Teslą, która w pierwszej połowie roku sprzedała 564.000 pojazdów elektrycznych, co stanowi znaczący wzrost o 46 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku, jednak nie zagwarantowało pierwsze miejsca.

Jednak trochę to pierwsze miejsce BYD jest naciągane. W zestawieniu brane są pod uwagę nie tylko auta elektryczne, ale także hybrydowe, którymi dysponują Chińczycy. Tesla takich samochodów nie posiada.

Co więcej BYD przekazał swoim inwestorom, że jest na dobrej drodze, aby do końca roku sprzedać od 1,1 do 1,2 mln pojazdów NEV z czego 600.000 to będą pojazdy elektryczne, a 500.000-600.000 PHEV.

Czerwiec okazał się szczególnie mocnym miesiącem dla tego producenta, ponieważ sprzedał aż 134.036 pojazdów NEV, co oznacza wzrost o 224 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. W ciągu miesiąca wyprodukował 134.771 pojazdów NEV.

A jakie były najpopularniejsze modele tego chińskiego producenta? Car News China donosi, że BYD Song był najlepiej sprzedającym się modelem w czerwcu, osiągając wynik 32.077 egzemplarzy. Kolejne były BYD Qin ze sprzedażą 26.623, BYD Han ze sprzedażą 25.439, BYD Yuan ze sprzedażą 19.731 sztuk, BYD Dolphin ze sprzedażą 10.376 i BYD Tang ze sprzedażą 8134 sztuk.

Chiny to pojemny rynek. Należy jednak pamiętać, że BYD dostępny jest również w innych państwach, w tym w niektórych krajach europejskich.