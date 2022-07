Diesle jeszcze nie odeszły. Mazda CX-60 dostała sześciocylindrowy silnik 3.3 e-Skyactiv D

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Diesle umarły? Tak można przypuszczać biorąc pod uwagę, jak niektórzy producenci próbują zamieść pod dywan fakt, że ich samochody są zasilane tego typu silnikami. Jednostki benzynowe jeszcze są akceptowalne, ale diesle? Przecież to jest już passe. Mazda ma jednak odmienne zdanie na ten temat.

Podczas premiery Mazy CX-60 w wersji PHEV, japoński producent zapowiedział, że wprowadzi również nowy silnik wysokoprężny, zaprojektowany od podstaw – e-Skyactiv D. Rzędowa, sześciocylindrowa jednostka ma pojemność 3.3 litra. Co najważniejsze jest to pierwszy tego typu silnik stworzony przez Mazdę.

Nowy, montowany wzdłużnie sześciocylindrowy silnik e-Skyactiv D o pojemności 3283 cm3 z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail, opracowany został w duchu „rightsizingu". Według producenta, to oznacza odpowiedni dobór pojemności silnika do wielkości i przeznaczenia samochodu, by uzyskać optymalne parametry mocy i zużycia paliwa. Silnik e-Skyactiv D będzie dostępny do wyboru w dwóch wersjach mocy – 200 KM z napędem na tylne koła i 254 KM z napędem na wszystkie koła Mazda i-Activ AWD.

Do tego silnik będzie wyposażony w 48-woltowy system Mazda M Hybrid Boost oraz technologię spalania DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition), która ma poprawić wydajność silnika, emisję spalin i oszczędność paliwa.

Odmiana z 254 KM mocy przyspieszać ma od 0 do 100 km/h w 7,4 s, a prędkość maksymalna wynosić ma 219 km/h. Mazda CX-60 z tym silnikiem jest w stanie pociągnąć przyczepę o masie do 2500 kg. Masa silnika dzięki prostej budowie jest zbliżona do jednostki 2.2 litra od Mazdy.

Premierę zapowiedziano na styczeń 2023 r. Mazda CX-60 e-Skyactiv D z silnikiem o mocy 200 KM i napędem na tylną oś kosztować będzie od 201 900 zł za wersję Prime-Line. Mocniejszy wariant 254 KM z napędem na wszystkie koła dostępna będzie od poziomu Exclusive-Line i wyceniony został od 231 900 zł.