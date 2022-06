Ciepłe i krystalicznie czyste morze, piękne widoki, gwarantowana pogoda i świetne jedzenie. To wszystko sprawia, że Chorwacja jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Od kilku lat utarło się mawiać, że wakacje w tym słonecznym kraju, są tańsze od tych na polskim Bałtykiem. Czy faktycznie tak jest? O cenach kwater i rachunkach w restauracjach długo można by dyskutować, tu i tu znajdziemy bardzo drogie oferty, szczególnie że każdy kraj aktualnie walczy z inflacją. Tym razem zajmiemy się jednak wyłącznie kosztami dojazdu.

Pamiętajmy, że Chorwacja oddalona jest od Polski o ponad 1000 km, a dojazd wymaga pokonania kilku krajów, w których akurat dość skrupulatnie pobiera się opłaty drogowe. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy w czasach rekordowo drogiego paliwa i z roku na rok rosnących cen winiet, wyjazd samochodem do Chorwacji faktycznie nadal jest opłacalny? A może to już ten moment, kiedy do Chorwacji bardziej opłaca się polecieć samolotem?

Wakacje w Chorwacji – ceny biletów lotniczych i wynajęcia auta

Żeby ostatecznie móc zestawić koszty wyjazdu z cenami przelotów, wybraliśmy trasę z Warszawy do Zadaru – pięknie położonego miasta w północnej Dalmacji, do którego w sezonie letnim bez problemu znajdziecie lot i to także tanimi liniami lotniczymi. Okolice są na tyle atrakcyjna, że można tam spędzić niezapomniany urlop. Gdyby komuś się jednak znudził stacjonarny tryb wakacji, zawsze może wynająć na miejscu samochód – ceny zaczynają się do 27-30 euro za dobę.

A ile kosztują bilety lotnicze? W wyszukiwarkach lotów wybraliśmy kilka różnych dat w lipcu i porównaliśmy wyniki. Najtańszą ofertę, jaką udało się nam znaleźć, był lot liniami Ryanair z jednym miedzylądowaniem w Mediolanie (samolot startuje z Moddlina). Lot w obie strony dla jednej osoby to koszt 589 zł. Za bezpośredni lot, który zamiast ponad 4 godz., trwa niespełna 2 godz., trzeba zapłacić co najmniej 637 zł. We wspomnianych ofertach pełnowymiarowy bagaż kabinowy wymagał dopłaty 130 zł, a nadanie walizka o wadze do 20 kg – 358 zł za sztukę. Przyjmijmy, że para zmieści się w jednej walizce i dwóch plecakach (w cenie biletu), zatem koszt podróży samolotem można określić na nieco ponad 1500 zł. Podróż w tym wariancie będzie trwała niecałe 4 godziny. Dla porównania samochodem sama jazda zajmie nam ok. 14 godzin, nie licząc przerw na odpoczynek i posiłki.

Paliwo to nie wszystko – opłaty drogowe też uderzą po kieszeni

A jak wygląda koszt wyprawy samochodem? Kalkulacja miała być jak najprostsza, ale jednocześnie uwzględniająca różnice w cenach paliw i kosztach winiet. Wybraliśmy zatem najszybszą proponowaną przez mapy Googla trasę, która ma nieco ponad 1300 km i powinna zająć nam (bez postojów) ok. 13 godzin i 45 minut. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Niestety, wszystkie kraje, wymagają opłat drogowych. Omijanie płatnych szlaków w tym przypadku jest karkołomne i tak naprawdę trudne do wykonania, dlatego w obliczeniach przyjęliśmy koszt winiet dla każdego z państw (nawet Słowenii, której przejazd zajmie nam zaledwie 45 min) oraz chorwackich opłat na autostradowych bramkach (te okazały się najdroższe). Jedynie droga przez Polskę nie wymaga żadnych opłat, mimo że jej fragment biegnie autostradą – to jednak już w przyszłym roku może się już zmienić.

Przy założeniu, że wyjeżdżamy na 2 tygodniowy urlop, koszty opłat drogowych samochodem osobowym wyniosą w tym roku 528 zł, czyli niemal tyle samo co... bilet lotniczy z Warszawy do Zadaru i z powrotem dla jednej osoby.

Winiety i opłaty drogowe:

Polska: przejazd bezpłatny

Czechy: miesięczna winieta – 440 CZK (88 zł)

Austria: 2 winiety 10-dniowe – 9,60 Euro (2 x 45 zł)

Słowenia: winieta 7-dniowa - 15 Euro (70 zł), miesięczna - 30 Euro (140 zł)

Chorwacja: 2 x 169 kun (210 zł)

Wyjazd do Chorwacji – ceny paliwa

Na potrzeby naszych wyliczeń wzięliśmy pod uwagę dwa samochody: z silnikiem diesla i benzynowym. Założyliśmy, że pierwszy z nich na drogach szybkiego ruchu, zapakowany bagażami i z pasażerami na pokładzie spali średnio 7 l na 100 km, z kolei benzyniak zadowoli się średnio 8 l/100 km. Koszty przejazdu wyliczaliśmy na bazie cen paliw w poszczególnych krajach, uwzględniając dla przejazdu przez dany kraj ceny paliw na tamtejszych stacjach. Co ciekawe okazało się, że najtańszą benzynę 95-oktanową ma aktualnie Słowenia, a z kolei najniższe cyny oleju napędowego są w Czechach – to mała podpowiedź gdzie dotankować auto do pełna, choć różnice nie są aż tak duże, jak np. między krajami z północy.

Podsumowując, przy uwzględnieniu naszych założeń, przejazd tam i z powrotem z Warszawy do Zadaru w przypadku auta benzynowego wyniesie ok. 1760 zł, a przy wyprawie dieslem ok. 1500 zł.

Trasa: Warszawa – Zadar (2-tygodniowe wakacje)

Długość trasy: 1302 km (wg. Google)

Czas przejazdu: 13 godz. 45 min

Polska: 362 km (4 godz.)

Czechy: 231 km (2 godz. 30 min)

Austria: 317 km (3 h 30 min)

Słowenia: 65 km (45 min)

Chorwacja: 340 km (3 h 30 min)

Ceny paliw w poszczególnych krajach:

Polska: E5 7,95 zł | B7 7,50 zł

| B7 Czechy: E5 8,60 zł | B7 8,42 zł

| B7 Austria: E5 9,10 zł | B7 8,87 zł

| B7 Słowenia: E5 7,15 zł | B7 7,64 zł

| B7 Chorwacja: E5 8,23 zł | B7 7,97 zł

Źródło: e-petrol.pl (kurs z 8.06.2022)

Wakacje w Chorwacji: samochodem, czy samolotem – co wyjdzie taniej?

Czas na finalne podsumowanie. Jak już wspomnieliśmy koszt przelotu dla dwóch osób do Zadaru i z powrotem (z jednym rejestrowanym bagażem i dwoma małymi plecakami) to ok. 1500 zł. Wyprawa samochodem z uwzględnieniem opłat drogowych i paliwa to:

Samochodem z silnikiem benzynowym: ok. 2 280 zł

Samochodem z silnikiem Diesla: ok. 2 030 zł

Jak widać, dla pary podróż samochodem jest kompletnie nieopłacalna. Może być nawet o blisko 800 zł droższa, a przy tym znacznie bardziej męczącą – samolotem lot trwa niecałe 2 godziny lub blisko 4 godziny przy opcji z miedzylądowaniem, a samochodem na pokonanie tego dystansu potrzebujemy 15-16 godzin włączają w to postoje i przerwy. Wyraźnie większą opłacalność ma podróż autem, dopiero gdy podróżować nim będą 4 osoby. Loty w takim przypadku będą już kosztowały ok. 3000 zł.