Maja Włoszczowska i Ford nawiązują współpracę. Explorer będzie wspierał olimpijkę [WIDEO]

Maja Włoszczowska to polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy. Po zakończeniu swojej ponad dwudziestoletniej kariery sportowej nie zamierza jednak zawieszać roweru na stojak, podobnie zresztą jak swojego sportowego trybu życia. Wraz z Ford Polska rozpoczyna nowy projekt – „Maja Explorer".

Projekt wideo to sześcioodcinkowy serial wyprodukowany przez Ford Polska. W roli głównej występuje Maja Włoszczowska, która za kierownicą Forda Explorera wyrusza w Polskę w poszukiwaniu najlepszych miejsc do jazdy na różnego typu rowerach. Kolarka odkrywa ciekawe zakątki naszego kraju, spotka się z niezwykłymi ludźmi, opowiada o różnych odmianach kolarstwa i promuje sportowy styl życia. Proponowane przez mistrzynię trasy rowerowe będą nie tylko wyczynowe, ale również lekkie i turystyczne – dla mniej zaawansowanych miłośników jazdy na rowerze. Dla tych, którzy chcą się sprawdzić na bardziej wymagających trasach Maja Włoszczowska przygotowała „wyzwania" – w opisach pod kolejnymi odcinkami znajdą się linki do tras z wynikami Mai Włoszczowskiej.

W ramach współpracy Maja otrzymała Forda Explorera w odmianie Platinum oraz w charakterystycznym kolorze Lucid Red. Auto napędzane jest układem hybrydowym typu PHEV. Napęd łączy 3-litrowy silnik benzynowy V6 o mocy 357 KM z silnikiem elektrycznym zapewniającym dodatkowe 100 KM. Łączna moc układu hybrydowego wynosi 457 KM, a moment obrotowy to 825 Nm.

Ford Explorer to 7-miejscowy SUV, który po złożeniu wszystkich siedzeń oferuje przestrzeń bagażową o pojemności 2274 litrów. Wewnątrz znajduje się 12,3-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego, panoramiczny, otwierany dach z roletą przeciwsłoneczną, system kamer 360 stopni, cała gama asystentów bezpieczeństwa oraz 14-głośnikowy system audio Bang&Olufsen.