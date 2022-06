Ford pokazał elektrycznego SuperVana. Ma 2000 KM i 2 sekundy do setki

Podczas tegorocznego festiwalu w Goodwood Ford przygotował coś naprawdę mocnego. Ten elektryczny SuperVan to kontynuacja projektu zapoczątkowanego kilka dekad temu. Jego najnowsze wcielenie to prawdziwy, elektryczny potwór. Ma ogromną moc i przyspiesza do setki jak szalony.

6 fot. Ford Otwórz galerię Na Gazeta.pl