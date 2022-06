285 km/h w Porsche 911. Rekordowa prędkość i rekordowa kara! Kierowca trafi do więzienia?

O przykładach rażących czynów drogowych piszemy również w serwisie Gazeta.pl.

Porsche 911 to naprawdę szybkie auto. 6-cylindrowy boxer o pojemności 3 litrów opracowany przez niemieckich inżynierów czyni cuda! Już w wersji bazowej auto najnowszej generacji oferuje 385 koni mocy. A to zachęca do głębszego wciskania pedału gazu. Przekonał się o tym pewien Irlandczyk podczas jazdy hiszpańską autostradą. Tyle że teraz ma naprawdę poważne kłopoty...

Kierowca Porsche 911 przekroczył dozwoloną prędkość o 165 km/h

Sytuacja miała miejsce kilka dni temu. Policjanci patrolujący autostradę w gminie El Espinar pod Madrytem zauważyli pędzące Porsche 911 w kolorze szarym. Auto miało brytyjskie numery rejestracyjne. I choć nawet w gminie El Espinar pod Madrytem widok rozpędzonej 911-tki pewnie nie jest zbyt częsty, funkcjonariusze nie patrzyli na samochód z podziwem, a raczej... zdziwieniem. Przy pomocy urządzenia pomiarowego odkryli bowiem, że samochód jedzie dokładnie 285 km/h. Przy czym ograniczenie prędkości na danym odcinku wynosiło 120 km/h.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na nagraniu wyraźnie widać, że autostrada nie jest pusta. Filmik pokazuje nie tylko zarejestrowaną prędkość, ale też moment zatrzymania kierującego.

911 jechało na tyle szybko, że helikopter nie mógł go dogonić...

W tym punkcie warto powiedzieć o dwóch ciekawostkach. Po pierwsze jazda Porsche 911 z prędkością 285 km/h oznacza mniej więcej tyle, że kierowca prawie osiągnął prędkość maksymalną. Dla przykładu model Carrera jest w stanie osiągnąć 293 km/h, a Carrera S 308 km/h. Po drugie czyn został zarejestrowany z helikoptera Eurocopter EC 135. Helikoptera, który 911-tki nie mógł dogonić. Bo jego prędkość maksymalna to już tylko 259 km/h.

285 km/h w Porsche. Bez prawa jazdy i w więzieniu!

Irlandczyk pędzący w Porsche został zatrzymany na punkcie poboru opłat. Musiał być nieźle zdziwiony gdy dowiedział się, że jego czyn został zarejestrowany przez helikopter. To był jednak dopiero pierwszy z powodów do szoku. Drugim stała się wysokość kary. Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 80 km/h, nie jest w Hiszpanii wykroczeniem, a przestępstwem. A to oznacza, że kierowcę czeka wizyta w tamtejszym sądzie. Wyrok? Z pewnością będzie zakładał grzywnę, nawet 6 miesięcy więzienia, nakaz wykonania prac społecznych, a do tego odebranie uprawnień do kierowania nawet na 5 lat.

Niestety, ale kierujący szarym Porsche 911 raczej nie może liczyć na łagodniejszy wymiar kary. Szczególnie że odcinek, na którym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 165 km/h, jest odcinkiem szczególnie niebezpiecznym. Tylko w tym roku wydarzyło się na nim 28 wypadków, w których dwie osoby zginęły, a 11 zostało poważnie rannych.