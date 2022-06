BMW X6 M ze skórą z Lamborghini? Tak. I to od polskiej firmy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Przerabianie auta zawsze jest niebezpieczną czynnością. Jedni mogą dać za dużo przez co przestrzelą projekt i wychodzi kuriozalnie. Inni boją się ruszać wyglądu i skupiają się jedynie na stronie wydajnościowej. Jednak BMW X6 M od Carlex Design raczej wcelował w sam środek.

Polska firma znana jest z przerabiania wizualnego samochodów klasy premium. Głównie dotyczy wnętrza, ale swoje zmiany również wprowadza na karoserii. Odnowienie lub unowocześnienie to chleb powszedni tego przedsiębiorstwa.

Fotele, tunel skrzyni biegów, konsolę środkową, dźwignię zmiany biegów, kierownicę i większość deski rozdzielczej zdobi jasnopomarańczowa skóra, która według Carlex jest tego samego koloru, co Lamborghini oferuje swoim klientom. Jako przeciwwaga znalazły się niebieskie akcenty, w szczególności na siedzeniach.

Aby było przytulniej tuner zastosował również Alcantarę, która znalazła się na słupkach i na podsufitce. Dodatnie tego materiału pobija ekskluzywność wnętrza. Do tego pozostały elementy z włókna węglowego, aluminium i czarnego plastiku, jakie były w oryginale przez co auto wygląda całkiem nieźle.

Jednak Carlex Design nie ograniczył się tylko do zmian we wnętrzu. Dokonano również wielu przeróbek zewnętrznych. To co najbardziej rzuci się w oczy to zamontowanie charakterystycznego bodykitu, który dodaje wiele nowych części z włókna węglowego, w tym wokół wlotów powietrza, kratek nerkowych i tylnego pasa. Carlex zainstalował również nowy splitter, boczne progi i tylny spoiler. Całość dopełniają części w kolorze pomarańczowym, takie jak: tylny dyfuzor, spojler, osłony i przedni splitter. Wszystko to ładnie kontrastuje z ciemnoniebieskim nadwoziem.

Carlex jednak nie wprowadził jakichkolwiek zmian w silniku czy zawieszeniu. SUV w dalszym ciągu zasilany jest podwójnie turbodoładowanym silnikiem V8 4.4 L, który generuje 617 KM i 750 Nm. Tyle chyba wystarczy.